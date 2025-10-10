Ce trebuie să știi despre schimbarea furnizorului de energie
Ce trebuie să știi despre schimbarea furnizorului de energie
Mulți români cred că schimbarea furnizorului de energie e un proces complicat. Din această cauză, mulți pot rata oferte mai bune la furnizarea de energie electrică și gaze naturale.
Adevărul este exact invers: procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, rapid, fără intervenții în locuință, fără întreruperi în alimentarea cu energie.
Procesul de schimbare a furnizorului este mult mai simplu decât se crede și seamănă foarte mult cu portarea unui abonament de telefonie mobilă fără bătăi de cap.
Ce înseamnă schimbarea furnizorului de energie?
Schimbarea furnizorului presupune alegerea unei noi companii cu care clientul semnează contractul de furnizare a energiei, prin acceptarea unei oferte de la aceasta. După schimbarea furnizorului, clientul primește facturile de consum de la noul furnizor cu care au încheiat contractul.
Este important de știut că această schimbare nu afectează în niciun fel calitatea energiei livrate sau siguranța rețelei, pentru că distribuitorul rămâne același. Practic, energia ajunge la client prin aceeași infrastructură, doar factura și condițiile contractuale vin de la noul furnizor.
Cum se face schimbarea?
• Tu, clientul, alegi furnizorul și oferta care îți place și semnezi un nou contract. Poți încheia un nou contract de furnizare online pe site-ul furnizorului dorit, în magazinele acestuia ori pe platforma ANRE – posf.ro.
• Noul furnizor se ocupă de tot. El anunță vechiul furnizor că pleci, la fel și pe Operatorul tău de Distribuție.
• În maximum 5 zile, noul contract e activ, conform legislației în vigoare.
Nu plătești nimic, nu vine nimeni acasă să-ți schimbe contorul și nu rămâi în pană de curent sau gaz.
Fără întreruperi, fără intervenții în locuință
Unul dintre cele mai mari mituri legate de schimbarea furnizorului este acela că ar presupune întreruperea furnizării energiei sau a intervențiilor tehnice la domiciliu. În realitate, nimic din toate acestea nu se întâmplă: procesul este exclusiv administrativ, iar alimentarea cu energie continuă normal, fără nicio pauză.
De ce merită să schimbi furnizorul?
✔️ Ai libertatea să alegi ce e mai avantajos pentru tine.
✔️ Poți schimba furnizorul de câte ori vrei – fără limită.
✔️ Nu pierzi timp și nu faci drumuri, procesul e rapid.
La ce să fii atent când alegi o ofertă?
Nu toate ofertele sunt la fel. Ca să faci alegerea corectă, verifică:
• Prețul final al energiei – vezi cât plătești pe kWh cu toate taxele incluse.
• Durata contractului – unele sunt pe termen scurt, altele pe termen lung.
• Serviciile incluse – de exemplu: cont de client, canale de contact, servicii gratuite incluse, asistență tehnică, modalități de plată, promoții.
• Expertiza furnizorului – are experiență și renume pe piața de energie?
Concluzie
Schimbarea furnizorului de energie este un drept al tău. Este simplă, gratuită și fără riscuri. Tot ce ai de făcut este să alegi oferta care îți aduce mai multă liniște și economie la facturi.
La fel ca la telefonie, e bine să compari ofertele și să alegi ce ți se potrivește. Ai libertatea să faci schimbarea oricând!
