Ce țări din Europa sunt principalii parteneri de comerț exterior ai județului Alba: Ce arată datele statistice din iulie 2026

Principalii parteneri de relații internationale ai județului Alba, dupa ponderea în valoarea totală a exporturilor și importurilor, au fost, în iulie 2026, Germania (57,9%), Italia (7,8 %) și Franța (6,5%) – la export, respectiv Germania (55,6%), Ungaria (10,1%) și Italia (5,3%) – la import.

În luna iulie 2026, la nivelul județului Alba, s-au realizat exporturi în valoare de 300.207.000 euro, reprezentând 3,2% din totalul exporturilor la nivel național (9.249.397.000 euro). Valoarea exporturilor a crescut cu 4,5% față de luna anterioară și cu 5,8% față de luna corespunzătoare a anului 2025.

Valoarea importurilor efectuate în luna iulie 2026 a fost de 283.594.000 euro, reprezentând 2,3% din totalul importurilor la nivel național (12.094.284.000 euro). Comparativ cu luna anterioară, importurile au scăzut cu 3,6%, iar față de luna corespunzătoare a anului 2025 au crescut cu 6,5%.

În luna iulie 2026, soldul balanței comerciale FOB/CIF a înregistrat o valoare pozitivă, de 16.613.000 euro.

În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, comparativ cu perioada similară a anului anterior, valoarea exporturilor a scăzut cu 22.398.000 euro (-1,1%), în timp ce valoarea importurilor a crescut cu 130.617.000 euro (+7,3%).

Valoarea exporturilor realizate în județul Alba în această perioadă, de 1.978.678.000 euro, reprezintă 3,4% din totalul exporturilor la nivel național (58.271.063.000 euro), iar valoarea importurilor efectuate, de 1.912.861.000 euro, reprezintă 2,5% din totalul importurilor la nivel național (77.578.067.000 euro).

Analizând structura exporturilor în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, pe principalele grupe de mărfuri, se remarcă ponderi importante ale următoarelor categorii: mijloace și materiale de transport (51,5%), mașini, aparate și echipamente electrice (16,0%), produse din lemn, exclusiv mobilier (9,5%) și produse minerale (3,5%).

Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2025, în cazul secțiunilor cu o pondere de peste 3% s-a înregistrat o scădere a exporturilor la categoria mijloace și materiale de transport (-13,4%). Creșteri s-au înregistrat la mașini, aparate și echipamente electrice (+58,4%), produse minerale (+39,3%) și produse din lemn, exclusiv mobilier (+6,9%).

În ceea ce privește structura importurilor, cele mai mari ponderi în totalul acestora sunt deținute de următoarele secțiuni din Nomenclatorul Combinat: mijloace și materiale de transport (41,6%), mașini, aparate și echipamente electrice (27,8%), instrumente și aparate optice, fotografice și de ceasornicărie (5,0%), metale comune și articole din acestea (4,6%), produse chimice (3,0%), animale vii și produse animale (2,9%).

Față de perioada corespunzătoare a anului anterior, creșteri ale importurilor s-au înregistrat la următoarele secțiuni: mașini, aparate și echipamente electrice (+28,3%), mijloace și materiale de transport (+3,9%), produse chimice (+1,7%), instrumente și aparate optice, fotografice și de ceasornicărie (+1,1%). Scăderi s-au înregistrat la metale comune și articole din acestea (-19,2%) și la animale vii și produse animale (-10,8%).

În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, soldul operațiunilor de comerț exterior a fost pozitiv, în valoare de 65.817.000 euro. În perioada similară din anul 2025, soldul operațiunilor de comerț exterior a fost, de asemenea, pozitiv, dar mai mare, respectiv 218.832.000 euro.

Cele mai mari valori pozitive ale soldului operațiunilor de comerț exterior s-au înregistrat la următoarele secțiuni din Nomenclatorul Combinat al produselor:

– Mijloace și materiale de transport: +224.692.000 euro;

– Produse din lemn, exclusiv mobilier: +143.516.000 euro;

– Produse minerale: +53.323.000 euro;

– Articole din piatră, ipsos și ciment: +34.313.000 euro;

– Mărfuri și articole diverse: +16.932.000 euro.

Cele mai mari valori negative ale soldului operațiunilor de comerț exterior s-au înregistrat la următoarele secțiuni:

– Mașini, aparate și echipamente electrice: -216.264.000 euro;

– Metale comune și articole din metal: -70.946.000 euro;

– Instrumente și aparate optice, fotografice și de ceasornicărie: -45.210.000 euro;

– Produse chimice: -43.965.000 euro.

Potrivit clasamentului valoric al județelor, ordonate descrescător în funcție de valoarea exporturilor și importurilor realizate în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, județul Alba se situează pe locul 8 atât la exporturi, cât și la importuri.

sursa: Direcția Regională de Statistică Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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