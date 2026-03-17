Ce SUME vor primi în 2026 localitățile din Alba situate în zona Munților Apuseni pentru compensarea reducerilor la impozitele locale

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Banii necesari pentru compensarea cu 50% a taxelor și impozitelor locale în comunitățile defavorizate din zona Munților Apuseni și Biosfera Deltei Dunării sunt prevăzuți în bugetul național, a anunțat, luni, 16 martie 2026, Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba și secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

„Dacă la finalul anului trecut acordarea acestor facilități era incertă, în urma demersurilor realizate la sfârșitul lunii ianuarie 2026, sprijinul pentru comunitățile defavorizate din Munții Apuseni și Biosfera Deltei Dunării devine o certitudine. Blocajul legislativ care a împiedicat acordarea acestor reduceri fiscale a fost corectat de Guvern prin ordonanță de urgență.

Mulțumesc președintelui PSD, Sorin Grindeanu, precum și colegilor social-democrați care au înțeles importanța acestei măsuri pentru moți și necesitatea unei echități sociale pentru această zonă defavorizată.

Astfel, locuitorii din 28 de localități din Munții Apuseni, aflate pe raza județului Alba, dar și din mai multe localități ale județelor Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara și Tulcea, vor beneficia și în acest an de reducerea cu 50% a taxelor și impozitelor locale”, a precizat Corneliu Mureșan.

Subvenția alocată de la bugetul de stat pentru anul 2026, pentru localitățile din Alba, se ridică la 12,7 milioane de lei.

Compensațiile alocate pentru fiecare localitate din județul Alba sunt următoarele:

Abrud – 2.125.000 lei
Baia de Arieș – 629.000 lei
Câmpeni – 976.000 lei
Zlatna – 1.453.000 lei
Albac – 243.000 lei
Almașu Mare – 580.000 lei
Arieșeni – 515.000 lei
Avram Iancu – 320.000 lei
Bistra – 1.000.000 lei
Bucium – 780.000 lei
Ciuruleasa – 446.000 lei
Gârda de Sus – 137.000 lei
Horea – 217.000 lei
Întregalde – 56.000 lei
Lupșa – 291.000 lei
Meteș – 379.000 lei
Mogoș – 58.000 lei
Ocoliș – 600.000 lei
Poiana Vadului – 204.000 lei
Ponor – 120.000 lei
Poșaga – 88.000 lei
Râmeț – 432.000 lei
Roșia Montană – 260.000 lei
Sălciua – 171.000 lei
Scărișoara – 80.000 lei
Sohodol – 160.000 lei
Vadu Moților – 190.000 lei
Vidra – 255.000 lei

Ştirea zilei

ACCIDENT rutier la Alba Iulia: O ambulanță SMURD și un autoturism s-au ciocnit în zona pieței Cetate. Traficul este îngreunat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 minute

în

17 martie 2026

De

ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Un SMURD și un autoturism s-au ciocnit în zona pieței cetate. Traficul este îngreunat Un accident rutier a avut loc astăzi, 17 martie 2026, la Alba Iulia, în zona pieței din Cetate. Din primele informații, o autospecială SMURD și un autoturism sunt implicate în evenimentul rutier. Traficul rutier este îngreunat […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

SUBIECTE SIMULARE Evaluarea Națională 2026: Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a la matematică

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

17 martie 2026

De

SUBIECTE SIMULARE Evaluarea Națională 2026: Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a la matematică Simularea examenului de Evaluare Națională a continuat marți, 17 martie 2026, cu proba la matematică. Elevii de clasa a VIII-a au primit 18 exerciții și probleme la simularea probei de Matematică de la Evaluarea Națională 2026, potrivit subiectelor […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Team XEO #14278, premiată la Campionatul Național FIRST Tech Challenge România 2026: Think Award – locul III pentru echipa din Alba Iulia, după un sezon construit prin muncă, ambiție și determinare

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

16 martie 2026

De

Team XEO #14278, premiată la Campionatul Național FIRST Tech Challenge România 2026: Think Award – locul III pentru echipa din Alba Iulia, după un sezon construit prin muncă, ambiție și determinare În perioada 13–15 martie 2026, la Sala Polivalentă din București, în cadrul Campionatului Național FIRST Tech Challenge România 2026, organizat de Asociația Nație Prin […]

Citește mai mult