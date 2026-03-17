Ce SUME vor primi în 2026 localitățile din Alba situate în zona Munților Apuseni pentru compensarea reducerilor la impozitele locale
Banii necesari pentru compensarea cu 50% a taxelor și impozitelor locale în comunitățile defavorizate din zona Munților Apuseni și Biosfera Deltei Dunării sunt prevăzuți în bugetul național, a anunțat, luni, 16 martie 2026, Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba și secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.
„Dacă la finalul anului trecut acordarea acestor facilități era incertă, în urma demersurilor realizate la sfârșitul lunii ianuarie 2026, sprijinul pentru comunitățile defavorizate din Munții Apuseni și Biosfera Deltei Dunării devine o certitudine. Blocajul legislativ care a împiedicat acordarea acestor reduceri fiscale a fost corectat de Guvern prin ordonanță de urgență.
Mulțumesc președintelui PSD, Sorin Grindeanu, precum și colegilor social-democrați care au înțeles importanța acestei măsuri pentru moți și necesitatea unei echități sociale pentru această zonă defavorizată.
Astfel, locuitorii din 28 de localități din Munții Apuseni, aflate pe raza județului Alba, dar și din mai multe localități ale județelor Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara și Tulcea, vor beneficia și în acest an de reducerea cu 50% a taxelor și impozitelor locale”, a precizat Corneliu Mureșan.
Subvenția alocată de la bugetul de stat pentru anul 2026, pentru localitățile din Alba, se ridică la 12,7 milioane de lei.
Compensațiile alocate pentru fiecare localitate din județul Alba sunt următoarele:
Abrud – 2.125.000 lei
Baia de Arieș – 629.000 lei
Câmpeni – 976.000 lei
Zlatna – 1.453.000 lei
Albac – 243.000 lei
Almașu Mare – 580.000 lei
Arieșeni – 515.000 lei
Avram Iancu – 320.000 lei
Bistra – 1.000.000 lei
Bucium – 780.000 lei
Ciuruleasa – 446.000 lei
Gârda de Sus – 137.000 lei
Horea – 217.000 lei
Întregalde – 56.000 lei
Lupșa – 291.000 lei
Meteș – 379.000 lei
Mogoș – 58.000 lei
Ocoliș – 600.000 lei
Poiana Vadului – 204.000 lei
Ponor – 120.000 lei
Poșaga – 88.000 lei
Râmeț – 432.000 lei
Roșia Montană – 260.000 lei
Sălciua – 171.000 lei
Scărișoara – 80.000 lei
Sohodol – 160.000 lei
Vadu Moților – 190.000 lei
Vidra – 255.000 lei
