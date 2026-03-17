Ce SUME vor primi în 2026 localitățile din Alba situate în zona Munților Apuseni pentru compensarea reducerilor la impozitele locale

Banii necesari pentru compensarea cu 50% a taxelor și impozitelor locale în comunitățile defavorizate din zona Munților Apuseni și Biosfera Deltei Dunării sunt prevăzuți în bugetul național, a anunțat, luni, 16 martie 2026, Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba și secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

„Dacă la finalul anului trecut acordarea acestor facilități era incertă, în urma demersurilor realizate la sfârșitul lunii ianuarie 2026, sprijinul pentru comunitățile defavorizate din Munții Apuseni și Biosfera Deltei Dunării devine o certitudine. Blocajul legislativ care a împiedicat acordarea acestor reduceri fiscale a fost corectat de Guvern prin ordonanță de urgență.

Mulțumesc președintelui PSD, Sorin Grindeanu, precum și colegilor social-democrați care au înțeles importanța acestei măsuri pentru moți și necesitatea unei echități sociale pentru această zonă defavorizată.

Astfel, locuitorii din 28 de localități din Munții Apuseni, aflate pe raza județului Alba, dar și din mai multe localități ale județelor Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara și Tulcea, vor beneficia și în acest an de reducerea cu 50% a taxelor și impozitelor locale”, a precizat Corneliu Mureșan.

Subvenția alocată de la bugetul de stat pentru anul 2026, pentru localitățile din Alba, se ridică la 12,7 milioane de lei.

Compensațiile alocate pentru fiecare localitate din județul Alba sunt următoarele:

Abrud – 2.125.000 lei

Baia de Arieș – 629.000 lei

Câmpeni – 976.000 lei

Zlatna – 1.453.000 lei

Albac – 243.000 lei

Almașu Mare – 580.000 lei

Arieșeni – 515.000 lei

Avram Iancu – 320.000 lei

Bistra – 1.000.000 lei

Bucium – 780.000 lei

Ciuruleasa – 446.000 lei

Gârda de Sus – 137.000 lei

Horea – 217.000 lei

Întregalde – 56.000 lei

Lupșa – 291.000 lei

Meteș – 379.000 lei

Mogoș – 58.000 lei

Ocoliș – 600.000 lei

Poiana Vadului – 204.000 lei

Ponor – 120.000 lei

Poșaga – 88.000 lei

Râmeț – 432.000 lei

Roșia Montană – 260.000 lei

Sălciua – 171.000 lei

Scărișoara – 80.000 lei

Sohodol – 160.000 lei

Vadu Moților – 190.000 lei

Vidra – 255.000 lei

