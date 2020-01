Ce sumă cheltuie lunar, în medie, românii pe medicamente: Ce diferențe sunt de la oraș la sat

Sectorul de vânzare al produselor farmaceutice, in farmacii a inregistrat o crestere de aproximativ 15% a veniturilor in 2018 fata de anul precedent, potrivit unui studiu realizat de Coface Romania, care a agregat datele a 4.425 de companii care au depus datele financiare pentru anul 2018 (la nivelul lunii septembrie 2019) si care au generat o cifra de afaceri consolidata de 19,07 miliarde RON.

Ponderea cotei de piata cumulate detinute de cei mai importanti 10 jucatori este de 31%, ceea ce releva un grad scazut de concentrare.

Companiile care activeaza in acest sector au inregistrat o lichiditate curenta de 1,05 pe parcursul anului 2018, capitalul de lucru avand un nivel redus, fiind relativ expus unor socuri negative si volatilitatii (scaderea veniturilor sau neincasarea creantelor), arata sursa citata.

Durata medie de colectare a creantelor a crescut de la 75 de zile, nivelul inregistrat in 2014, la 92 zile in 2018, in timp ce media inregistrata la nivel national in aceeasi perioada analizata a scazut de la 104 de zile la 90 zile, precizeaza studiul.

sursa: wall-street.ro