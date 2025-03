Ce spune bărbatul din Alba Iulia, acuzat că ar fi bătut o femeie însărcinată: ”Eu nu am lovit-o!”. Cauza incidentului?

Incidentul care s-a petrecut miercuri după-masa în centrul municipiului Alba Iulia naște controverse între variantele părților implicate. Tânăra (de etnie romă – fără ca acest lucru să aibă importanță) care îl acuză pe un bărbat că a bătut-o, a făcut publică întâmplarea pe un grup de Facebook, unde a cerut ajutorul comunității postând ca participant anonim. Incidentul are două variante total diferite, urmând ca polițiștii să dea dreptate uneia dintre părți după finalizarea cercetărilor.



Ce spune bărbatul acuzat că a lovit femeia însărcinată

Bărbatul care este acuzat că a lovit-o pe tânăra de 24 de ani, însărcinată în ultima lună, a povestit pentru ziarulunirea.ro o cu totul altă versiune. Acesta susține că i-a făcut observație femeii că aruncă șervețelele pe jos și nu se face așa ceva. Supărată de observațiile bărbatului, tânăra s-ar fi ridicat de pe bancă și a încercat să arunce cu o sticlă după acesta: ”S-a ridicat să dea cu sticla de suc după mine și eu i-am parat mâna cu tot cu sticlă și i s-a dus în față. Atât!”, spune bărbatul.

Bărbatul și-a văzut de drum, fără să își dea seama că femeia se ducea după el. Aceasta l-ar fi ajuns în dreptul magazinului de covoare, unde a aruncat după el cu două borduri și cu telefonul. Omul susține că s-a dus direct acasă, având hainele ude de suc și nicidecum spre Alba Mall.

”Eu nu am lovit-o. Am vrut să fac un bine, pentru că în jurul ei era mizerie maximă. I-am zis când termină să adune, iar mi-a spus român neghiob sau cam așa ceva și s-a ridicat spre mine. Mușca din mâncare și arunca pe jos șervețelele cu care se ștergea la gură. I-am spus fă un pic de curățenie pe aici, că bate vântul și le duce pe stradă. Am zis du-te tu copilă mănâncă, poftă bună, dar i-ați mizeria”, a mai adăugat bărbatul.

Femeia, însărcinată în ultima lună, spune că a fost atacată de un bărbat necunoscut în plină stradă la Alba Iulia, mai exact în fața magazinului Profi din centrul comercial Mercur City Center. Tânăra a făcut publica fapta și pe un grup de Facebook , unde a povestit varianta ei despre cum a decurs incidentul: ”Mi-a dat un pumn cu pretextul de ce mănânc niște mâncare gătită din Profi pe bancă. Mi-am luat câteva aripioare cu cartofi într-o pungă. Mi-a spus că legea nu permite și m-a lovit și a fugit. M-a lovit, m-a agresat, sunt o femeie însărcinată și poliția nu îl găsește. Ajutor, vă rog”, scrie aceasta.

Postarea a fost făcut anonim, iar persoana mai susține că l-a urmărit pe bărbatul care ar fi bătut-o până în zona Alba Mall, unde bărbatul a urcat într-un autobuz.

Polițiștii fac cercetări

Polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, miercuri, 19 martie 2025, în jurul orei 15.45, de către un bărbat cu privire la faptul că prietena sa, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Alba Iulia, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, în timp ce stătea pe o bancă, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu.

În dimineața zilei de 20 martie 2025, bărbatul, în vârstă de 59 de ani, care ar fi agresat-o pe tânără s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia, în vederea clarificării stării de fapt: ”În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, au transmis reprezentanții IPJ Alba, joi, 20 martie 2025.

UPDATE | PRECIZARE IPJ Alba 20 martie 2025, ora 15.50:

La data de 19 martie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că prietena sa, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Alba Iulia, care este însărcinată, ar fi fost victima unei infracțiuni.

Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit faptul că, tânăra de 24 de ani, în timp ce se afla pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Alba Iulia, ar fi avut un conflict spontan cu un bărbat, în vârstă de 59 de ani, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, în urma căruia s-ar fi agresat fizic, reciproc.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, precum și în vederea stabilirii circumstanțelor în care s-a produs acest incident.

