Ce școli și grădinițe urmează să fie comasate în Alba: Precizări oficiale. LISTA
Ce școli și grădinițe urmează să fie comasate în Alba
Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis, la solicitarea publicației „Ziarul Unirea”, lista unităților de învățământ cu personalitate juridică propuse pentru reorganizare din anul școlar 2025-2026, ca urmare a ultimelor modificări legislative, întrucât au mai puțin de 500 de elevi, respectiv 250 de preșcolari.
Potrivit precizărilor IȘJ Alba, cele mai importante modificări de la Alba Iulia vizează Școala Postliceală Sanitară, cu 152 de elevi, care va deveni structură a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan”, respectiv Grădinița cu Program Normal Oarda de Jos, care nu va mai fi structură a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 11, ci va fi arondată GPP nr. 8, care acum are doar 205 preșcolari. Inspectorul școlar general susține că în urma reorganizării atât GPP nr. 11, cât și GPP nr. 8 vor avea fiecare peste 250 de copii, deci își vor păstra personalitatea juridică.
La Abrud, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, cu 390 de elevi, va deveni structură a Liceului „Horea, Cloșca și Crișan”, care are doar 321 de elevi, iar la Câmpeni, Grădinița cu Program Prelungit „Piticot”, cu 173 de preșcolari, își va pierde personalitatea juridică și postul de director, urmând să treacă în subordinea Colegiului Național „Avram Iancu”, fiind coordonată de directorul adjunct al colegiului.
La Blaj, Școala Gimnazială „Toma Cocișiu”, care nu are decât 440 de elevi, va absorbi Grădinița cu Program Prelungit „Lumea copiilor”, cu 246 de preșcolari.
La Ocna Mureș, Liceul Tehnologic (453 de elevi) va prelua școala primară și grădinița din Uioara și Grădinițele nr. 5 și 6 din oraș, pentru a-și menține personalitatea juridică.
La Cugir, Colegiul Național „David Prodan” (321 de elevi) și Liceul Tehnologic „I.D. Lăzărescu” (407 elevi) vor avea fiecare câte o școală arondată.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Mircea Hava, fostul primar al municipiului Alba Iulia, critică tranziția forțată la electric impusă de UE: „E prea mult!”
Mircea Hava, fostul primar al municipiului Alba Iulia, critică dorința de renunțare la motoarele pe benzină și motorină. Acesta acuză o tranziție forțată la electric, impusă de UE Fostul primar al municipiului Alba Iulia și eurodeputatul, Mircea Hava, trage un semnal de alarmă cu privire la planurile Uniunii Europene de a elimina complet motoarele termice […]
Masterat în Sport și Studiu DUAL – noutățile aduse de Admiterea de toamnă la UAB
Masterat în Sport și Studiu DUAL – noutățile aduse de Admiterea de toamnă la UAB Începând cu data de 18 august 2025, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) deschide perioada de înscrieri pentru Admiterea de toamnă, oferind celor interesați o nouă oportunitate de a deveni studenți într-un mediu universitar modern, conectat la realitățile […]
15 august 2025 | Pelerinaj Jubiliar de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului la Sanctuarul din Cărbunari-Blaj
15 august 2025 | Pelerinaj Jubiliar la Sanctuarul din Cărbunari-Blaj de marea sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului În ziua de vineri, 15 august 2025, credincioșii sunt invitați să ia parte la pelerinajul jubiliar de la Sanctuarul Arhiepiscopal Major „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj), cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Acest sanctuar marian, aflat în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România, cel mai mare nivel de sărăcie din UE. Economist: ”Învățăm la școală despre euglena verde, dar habar nu avem cum se calculează dobânda la un credit bancar”
România, cel mai mare nivel de sărăcie din UE. Economist: ”Învățăm la școală despre euglena verde și lacurile din Ciad,...
Cosmin Matieș, antreprenor în domeniul HoReCa: În Alba Iulia, în ultimele două decenii, peste 60 de restaurante s-au deschis și apoi au dispărut
Cosmin Matieș, antreprenor în domeniul HoReCa: 7 din 10 restaurantele nou deschise se închid în primii cinci ani „Deși din...
Știrea Zilei
Comisarul șef de poliție Mihai Rus la momentul pensionării: A fost adjunct al șefului IPJ Alba
Comisarul șef de poliție Mihai Rus la momentul pensionării Comisarul șef de poliție Mihai Rus a ajuns la momentul pensionării....
Cauza incendiului urmat de explozii de la UM Cugir, pulbere pirotehnică depozitată necorespunzător. Anchetatorii exclud existența unui act de sabotaj
Cauza incendiului urmat de explozii de la UM Cugir, pulbere pirotehnică depozitată necorespunzător. Anchetatorii exclud existența unui act de sabotaj...
Curier Județean
Ce școli și grădinițe urmează să fie comasate în Alba: Precizări oficiale. LISTA
Ce școli și grădinițe urmează să fie comasate în Alba Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis, la solicitarea publicației...
Mircea Hava, fostul primar al municipiului Alba Iulia, critică tranziția forțată la electric impusă de UE: „E prea mult!”
Mircea Hava, fostul primar al municipiului Alba Iulia, critică dorința de renunțare la motoarele pe benzină și motorină. Acesta acuză...
Politică Administrație
Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”
Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de...
Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele
David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi...
Opinii Comentarii
13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cei mai cunoscuți se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack Obama sau Leonardo da Vinci
13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cele mai cunoscute personalități stângace se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack...
12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată
12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată Adunarea Generală...