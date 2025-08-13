Ce școli și grădinițe urmează să fie comasate în Alba: Precizări oficiale. LISTA

Ce școli și grădinițe urmează să fie comasate în Alba

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis, la solicitarea publicației „Ziarul Unirea”, lista unităților de învățământ cu personalitate juridică propuse pentru reorganizare din anul școlar 2025-2026, ca urmare a ultimelor modificări legislative, întrucât au mai puțin de 500 de elevi, respectiv 250 de preșcolari.

Potrivit precizărilor IȘJ Alba, cele mai importante modificări de la Alba Iulia vizează Școala Postliceală Sanitară, cu 152 de elevi, care va deveni structură a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan”, respectiv Grădinița cu Program Normal Oarda de Jos, care nu va mai fi structură a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 11, ci va fi arondată GPP nr. 8, care acum are doar 205 preșcolari. Inspectorul școlar general susține că în urma reorganizării atât GPP nr. 11, cât și GPP nr. 8 vor avea fiecare peste 250 de copii, deci își vor păstra personalitatea juridică.

La Abrud, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, cu 390 de elevi, va deveni structură a Liceului „Horea, Cloșca și Crișan”, care are doar 321 de elevi, iar la Câmpeni, Grădinița cu Program Prelungit „Piticot”, cu 173 de preșcolari, își va pierde personalitatea juridică și postul de director, urmând să treacă în subordinea Colegiului Național „Avram Iancu”, fiind coordonată de directorul adjunct al colegiului.

La Blaj, Școala Gimnazială „Toma Cocișiu”, care nu are decât 440 de elevi, va absorbi Grădinița cu Program Prelungit „Lumea copiilor”, cu 246 de preșcolari.

La Ocna Mureș, Liceul Tehnologic (453 de elevi) va prelua școala primară și grădinița din Uioara și Grădinițele nr. 5 și 6 din oraș, pentru a-și menține personalitatea juridică.

La Cugir, Colegiul Național „David Prodan” (321 de elevi) și Liceul Tehnologic „I.D. Lăzărescu” (407 elevi) vor avea fiecare câte o școală arondată.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI