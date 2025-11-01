Ce sancțiuni riscați dacă parcați pe locurile destinate femeilor însărcinate sau părinților cu copii mici

În România a intrat în vigoare Legea nr. 280/2023, care stabilește drepturi clare pentru femeile însărcinate și persoanele care însoțesc copii de până la cinci ani, inclusiv în ceea ce privește parcarea. Încălcarea acestor prevederi nu mai este doar o chestiune de bun simț, ci poate atrage sancțiuni financiare semnificative.

Conform articolului 4 din lege, operatorii care dețin mai mult de zece locuri de parcare în instituții publice sau private trebuie să aloce și să semnalizeze spații speciale pentru aceste categorii. Sunt prevăzute minimum 4% din totalul locurilor de parcare, dar nu mai puțin de două locuri dedicate. Dacă numărul locurilor este mai mic de zece, prevederile nu se aplică. Obligația de amenajare trebuia pusă în practică până la 22 aprilie 2024, la șase luni de la intrarea în vigoare a legii.

Ce amenzi pot fi aplicate

* Nerespectarea dreptului de prioritate la ghișee și case de marcat: sancțiune între 200 și 1.000 lei.

* Neamenajarea, nerezervarea sau nesemnalizarea locurilor de parcare speciale: amendă între 2.000 și 10.000 lei.

* Parcarea nejustificată pe locurile destinate gravidelor sau părinților cu copii mici: amendă între 2.000 și 10.000 lei.

Excepții există pentru angajații MAI, personalul medical și cei din Inspectoratul pentru Situații de Urgență, dacă ocuparea locurilor speciale se face în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Cine aplică sancțiunile

Poliția rutieră și poliția locală: pentru utilizarea abuzivă a locurilor de parcare și nerespectarea obligațiilor de amenajare.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC): pentru nerespectarea dreptului de prioritate la ghișee și case de marcat.

Sumele încasate din amenzi devin venit la bugetul de stat.

Legea extinde protecția socială a femeilor însărcinate și familiilor cu copii mici, obligând operatorii publici și privați să amenajeze și să semnalizeze corect parcările. Pentru șoferi, încălcarea regulilor poate fi costisitoare, iar pentru operatori neconformarea atrage sancțiuni importante.

