Ce riști dacă ești locatar la bloc în 2025: Plata obligatorie pe care nu ai voie să o ignori
Cum pot fi penalizați locatarii de la bloc în 2025. Plata obligatorie pe care nu o pot ignora
În 2025, locatarii de la bloc pot ajunge penalizați dacă nu respectă hotărârile luate de Asociația de Proprietari, chiar și în cazul în care nu participă la Adunarea Generală. Absența de la aceste ședințe nu îi scutește de obligațiile financiare stabilite de comitetul de bloc.
Legea prevede clar că fiecare proprietar are obligația să contribuie la fondurile comune, la lucrările aprobate și la cheltuielile de întreținere. În caz contrar, pot apărea penalități de întârziere sau chiar măsuri mai severe, precum executarea silită.
„Neparticiparea la adunarea generală nu îl scutește pe proprietar, membru sau nu, de obligațiile izvorâte din hotărârile luate la nivelul adunării generale. Dacă nu participă nu înseamnă că proprietarul nu are obligația de a participa cu bani la lucrările hotărâte, la constituirea fondurilor și/sau la plata salariilor votate în adunarea generală.
Hotărârile adunărilor generale sunt obligatorii și în raport cu proprietarii care nu au participat. Neplata unor sume regăsite în lista de plată duce la aplicarea de penalități de întârziere. Doar instanța de judecată poate anula sau suspenda o adunare generală”, precizează specialiștii, conform BZI.
Ce obligații au locatarii în 2025
Adunarea Generală a Asociației de Proprietari stabilește anual bugetul de cheltuieli și contribuțiile pentru întreținerea părților comune. Costurile pentru reparații, termoizolare, lift, subsol, acoperiș sau zugrăvirea scării se împart proporțional între toți proprietarii.
Lipsa plății acestor contribuții poate genera restanțe, iar penalitățile încep să se aplice după o perioadă de 90 de zile. În cazurile grave, neplata poate duce chiar la popriri sau executare silită, dacă datoriile și penalitățile se acumulează.
Totodată, proprietarii trebuie să achite fondul de rulment și fondul de reparații, sume obligatorii stabilite de asociație. Ignorarea acestor contribuții poate atrage sancțiuni financiare.
Când pot fi contestate deciziile
Proprietarii pot contesta anumite cheltuieli, în special dacă acestea nu corespund consumului real sau dacă există suspiciuni privind legalitatea hotărârilor adoptate. Pentru astfel de cazuri, este necesară o expertiză contabilă extrajudiciară, care poate fi prezentată ulterior în instanță.
În concluzie, neparticiparea la adunările generale nu înseamnă lipsa responsabilității. În 2025, legea obligă toți proprietarii să contribuie la cheltuielile comune, iar ignorarea acestor plăți poate aduce penalități semnificative și chiar pierderea locuinței.
