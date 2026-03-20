Ce pensionari primesc ajutor financiar înainte de Paștele 2026: ce venituri se încadrează în limita de 3.000 de lei?

Parlamentul a decis ce categorii de pensionari vor beneficia de ajutoare financiare în anul 2026. Astfel, persoanele cu pensii mai mici de 3.000 de lei vor primi sprijin în valoare de 600, 800 sau 1.000 de lei. Jumătate din sumă va fi acordată în luna aprilie.

De asemenea, Casa Națională de Pensii va începe tipărirea taloanelor începând de săptămâna viitoare.

După o întârziere de trei luni, bugetul pentru 2026 a fost aprobat, aducând vești bune pentru pensionari.

Aceștia vor primi un ajutor financiar cu ocazia Paștelui, astfel:

* 500 de lei pentru pensionarii cu venituri lunare de până la 1.500 de lei inclusiv;

* 400 de lei pentru cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv;

* 300 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv.

Surse din cadrul instituției au declarat că, dacă va fi necesar, angajații vor lucra chiar și până la 48 de ore pentru ca toate procedurile să fie finalizate la timp, astfel încât pensionarii să își primească banii.

Pentru a stabili dacă o persoană se încadrează în plafonul de 3.000 de lei, se iau în calcul următoarele venituri:

* pensiile din sistemul public, aferente lunilor aprilie și decembrie 2026;

* pensiile din sistemul pensiilor militare de stat, aferente acelorași luni;

* indemnizația socială pentru pensionari acordată conform legislației în vigoare.

Sumele vor fi virate în conturi înainte de Paște, sărbătoare care în 2026 cade pe 12 aprilie.

