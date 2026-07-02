Ce parohii ortodoxe au posturi vacante în Alba în iulie 2026: Perioada de înscriere. Lista
Ce parohii ortodoxe au posturi vacante în Alba în iulie 2026: Perioada de înscriere. Lista
Mai multe parohii ortodoxe au posturi vacante vacante în județul Alba în iulie 2026.
Reprezentanții sectorului administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei au făcut publice detalii despre modul în care acestea vor fi ocupate.
Posturi clericale categoria NUMIRE
• Preot paroh, Parohia Micoșlaca, Protopopiatul Aiud;
Număr de credincioşi: 144 (biserică şi casă parohială).
Perioada de înscriere: 1 – 31 iulie 2026.
Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 31 iulie 2026, ora 14.00.
• Preot paroh, Parohia Almașu Mare cu filia Brădet, Protopopiatul Alba Iulia;
Număr de credincioşi: 170 (biserică şi casă parohială).
Perioada de înscriere: 1 – 31 iulie 2026.
Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 31 iulie 2026, ora 14.00.
• Preot paroh, Parohia Poșaga de Sus, Protopopiatul Câmpeni;
Număr de credincioşi: 112 (biserică şi casă parohială).
Perioada de înscriere: 1 – 31 iulie 2026.
Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 31 iulie 2026, ora 14.00.
• Preot paroh, Parohia Ungurei, Protopopiatul Sebeș;
Număr de credincioşi: 307 (biserică şi casă parohială).
Perioada de înscriere: 1 – 31 iulie 2026.
Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 31 iulie 2026, ora 14.00.
foto – cu rol ilustrativ
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
Promovabilitate 100% la Evaluarea Națională 2026, la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Alba Iulia: Andrei Răchieriu, a treia medie pe județ. Carina Marian, nota 10 la Română
Promovabilitate 100% la Evaluarea Națională 2026, la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Alba Iulia: Andrei Răchieriu, a treia medie pe județ. Carina Marian, nota 10 la Română Elevii Școlii Gimnaziale ,,Avram Iancu” di Alba Iulia au obținut rezultate foarte frumoase la Evaluarea Națională 2026 și promovabilitate 100%. Un elev a obținut a treia medie pe județ, […]
FOTO | Autobuzele electrice circulă oficial începând de astăzi în municipiul Aiud: Care este prețul unui bilet. Programul complet al curselor
Autobuzele electrice circulă oficial începând de astăzi în municipiul Aiud: Care este prețul unui bilet. Programul complet al curselor Locuitorii municipiului Aiud pot circula, începând de astăzi, cu noile autobuze electrice. Anunțul a fost făcut de Primăria Aiud printr-o postare pe o rețea de socializare. Administrația locală a anunțat că transportul public local este asigurat, […]
FOTO | Tabără de instruire de vară pentru elevii claselor a XI-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Și-au dezvoltat diferite abilități și competențe
Tabără de instruire de vară pentru elevii claselor a XI-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Și-au dezvoltat diferite abilități și competențe Elevii claselor a XI-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au participat la Tabăra de instruire de vară în județul Brașov. Liceenii militari s-au familiarizat astfel cu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Angajări masive în Armata Română 2026: Aproape 7.000 de posturi de soldat și gradat profesionist sunt disponibile, un record pentru ultimul deceniu. Condiţii şi criterii de recrutare
Angajări masive în Armata Română 2026: Aproape 7.000 de posturi de soldat și gradat profesionist sunt disponibile, un record pentru...
Cum se poate obține certificatul de integritate comportamentală: Este necesar la angajarea în anumite domenii care presupun lucrul cu copii, vârstnici sau persoane vulnerabile
Cum se poate obține certificatul de integritate comportamentală: Este necesar la angajarea în anumite domenii care presupun lucrul cu copii,...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Accident rutier grav la Ocna Mureș. Trei persoane, transportate de urgență la spital. Un singur autoturism implicat
Accident rutier grav la Ocna Mureș. Două persoane, posibil încarcerate. Un singur autoturism implicat Un accident rutier grav a avut...
FOTO | David Lupșan și Darius Ianoș, elevi de nota 10 la Evaluarea Națională 2026 cu care Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia se mândrește: „Răsplata anilor de muncă, a ambiției și a dorinței de a excela!”
David Lupșan și Darius Ianoș, elevi de nota 10 la Evaluarea Națională 2026 cu care Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din...
Curier Județean
Ce parohii ortodoxe au posturi vacante în Alba în iulie 2026: Perioada de înscriere. Lista
Ce parohii ortodoxe au posturi vacante în Alba în iulie 2026: Perioada de înscriere. Lista Mai multe parohii ortodoxe au...
Promovabilitate 100% la Evaluarea Națională 2026, la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Alba Iulia: Andrei Răchieriu, a treia medie pe județ. Carina Marian, nota 10 la Română
Promovabilitate 100% la Evaluarea Națională 2026, la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Alba Iulia: Andrei Răchieriu, a treia medie pe județ....
Politică Administrație
Comunicat Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat USR continuă numirile pe criterii politice după...
Comunicat PSD Alba | Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru România
Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru...
Opinii Comentarii
FOTO | Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026 Vorbim în ultimii ani tot mai mult de dezvoltare...
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...