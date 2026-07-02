Curier Județean

Ce parohii ortodoxe au posturi vacante în Alba în iulie 2026: Perioada de înscriere. Lista

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 minute

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Ce parohii ortodoxe au posturi vacante în Alba în iulie 2026: Perioada de înscriere. Lista

Mai multe parohii ortodoxe au posturi vacante vacante în județul Alba în iulie 2026.

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Reprezentanții sectorului administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei au făcut publice detalii despre modul în care acestea vor fi ocupate.

Posturi clericale categoria NUMIRE

• Preot paroh, Parohia Micoșlaca, Protopopiatul Aiud;

Număr de credincioşi: 144 (biserică şi casă parohială).

Perioada de înscriere: 1 – 31 iulie 2026.

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 31 iulie 2026, ora 14.00.

• Preot paroh, Parohia Almașu Mare cu filia Brădet, Protopopiatul Alba Iulia;

Număr de credincioşi: 170 (biserică şi casă parohială).

Perioada de înscriere: 1 – 31 iulie 2026.

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 31 iulie 2026, ora 14.00.

• Preot paroh, Parohia Poșaga de Sus, Protopopiatul Câmpeni;

Număr de credincioşi: 112 (biserică şi casă parohială).

Perioada de înscriere: 1 – 31 iulie 2026.

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 31 iulie 2026, ora 14.00.

• Preot paroh, Parohia Ungurei, Protopopiatul Sebeș;

Număr de credincioşi: 307 (biserică şi casă parohială).

Perioada de înscriere: 1 – 31 iulie 2026.

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 31 iulie 2026, ora 14.00.

foto – cu rol ilustrativ

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