Ce faci în ultimul weekend din vara 2025 în Alba: Festivalul ”Armonii în Sebeș”, Zilele orașului Câmpeni și Teiuș, Festivalul Medieval al Familiei, Tradiții la Petrești și Festivalul folcloric ”Plai cu grai”, la Noșlac
Ce faci în ultimul weekend de vară în Alba: Festivalul ”Armonii în Sebeș”, Zilele orașului Câmpeni și Teiuș, Festivalul Medieval al Familiei, Tradiții la Petrești și Festivalul folcloric ”Plai cu grai”, la Noșlac
Ultima săptămână de vară vine cu mai multe evenimente în județul Alba, cu muzică, mâncăruri bune și distracție, dar și tradiție pentru toate vârstele.
În weekendul 30-31 august 2025, locuitorii din județul Alba și nu numai sunt așteptați la diverse evenimente, concerte, târguri, dar și competiții sportive.
Festivalul ”Armonii în Sebeș” continuă sâmbătă și duminică și oferă locuitorilor un festival al verii, care va cuprinde evenimentele dedicate tuturor vârstelor orașului și valorilor culturale locale. La această sărbătoare locală va fi premiată excelența în educație – tinerii cu rezultate deosebite la învățătură, oamenii speciali ai orașului – în acest an vom acorda distincții medicilor și preoților retrași din activitate, familiile care aniversează 50 de ani de căsătorie, scriitorii și artiștii plastici.
Spectacolele organizate cu acest prilej vor fi de folclor, muzică clasică, muzică ușoară și rock, evenimente și muzică pentru copii, manifestări sportive, vizionări de filme, toate acestea în încercarea de a răspunde unor gusturi cât mai variate și de a ne simți aproape, ca o comunitate unită, care își cunoaște valorile și își prețuiește oamenii. Prin ediția pe care o organizăm în acest an, am ținut cont de vremuri, astfel încât nu vor fi organizate focuri de artificii și nu veți regăsi scene de mari dimensiuni.
Parcul Arini va fi un spațiu al sporturilor și al distracției, Parcul Zăvoi din Petrești va găzdui un spectacol de folclor, iar stadionul Pielarul va fi arena unei competiții de fotbal aflate la prima sa ediție.
PROGRAMUL FESTIVALULUI „ARMONII ÎN SEBEȘ”
SÂMBĂTĂ, 30 AUGUST 2025
Ora 18.00, Parcul Tineretului – concerte artiști și trupe locale: Nexxt Band, Red Ravine, Alexandra Pamfilie și Alfred Dahinten, Dublu Click, Loutfire
Orele 10.00 – 19.00, Stadionul Pielarul: CUPA SEBEȘULUI LA FOTBAL JUNIORI, ediția I (juniori under 9 și under 11)
Orele 16.00 – 24.00, Parcul Arini: parc de distracții
DUMINICĂ, 31 AUGUST 2025
Orele 10.00 – 14.00, Stadionul Pielarul: CUPA SEBEȘULUI LA FOTBAL JUNIORI, ediția I (juniori under 9 și under 11)
Ora 17.00, Parcul Zăvoi din Petrești: „TRADIȚII LA PETREȘTI” – spectacol folcloric cu: Ina Todoran și Ovidiu Furnea, Adina Hada, Adina Roșca și Cătălin Doinaș, Fanfara din Petrești, Trupa de Dansuri Săsești Sebeș, Alina Secășan, Georgia Maria Grosu, Loredana Prata, Balogh Vasile, Ionela Cosmoiu, Vanesa Bogdan, George Drăgan, Ansamblul folcloric „Dorul Munților” Săsciori, Ionela Popa, Anamaria Ghenescu, Georgiana Pavelescu, Denisa Bărbat, Mihai Cetean
Orele 16.00 – 24.00, Parcul Arini: parc de distracții
Zilele orașului Câmpeni vor avea loc în perioada 29-31 august 2025, în Piața Avram Iancu. Organizatorii vă așteaptă cu un program variat, care cuprinde o defilare cu majorete și ansambluri artistice, concerte de muzică ușoară și clasică, spectacole de muzică populară și demonstrații sportive.
VINERI, 29 AUGUST
16:30 – Defilare: Majorete, Ansambluri Artistice, Fanfara Județului Alba, Tulnicărese, Grup Mini Song
17:30 – Deschiderea evenimentului (Discurs oficial)
17:40 – Majorete „Arieșul Ritmic” Câmpeni
18:00 – Ansamblul „Brădeana” Sohodol, coordonator Alin Joldes
22:00 – Mirela Mănescu
22:30 – Luiza Mih
SÂMBĂTĂ, 30 AUGUST
10:30 – 21:00 – Târgul meșteșugarilor populari
18:00 – Deschiderea evenimentului
18:15 – Grupul Mini Song – Maxi Dance
18:30 – Majorete Bistra
18:45 – Majorete „StarS Avram Iancu”
19:00 – Zumba
19:15 – Karate
19:40 – Ansamblul Folcloric „Câmpul Pâinii” Vinerea
20:15 – Ansamblul „Românașul” Albești, cu solista Ioana Ciorea
20:45 – Concert muzică clasică – soprana Motora Antonia
21:15 – Muzică folk – Grupul Descânt
22:00 – Adda
DUMINICĂ, 31 AUGUST
10:30 – 21:00 – Târgul meșteșugarilor populari
18:00 – Deschiderea evenimentului
18:15 – Ansamblul Folcloric 60+ Alba Iulia
18:45 – Ansamblul Folcloric „Vințana” – Vințu de Jos
19:20 – Ansamblul Folcloric „Doina Ampoiului” – Zlatna
20:00 – Solist vocal Denisa Lombrea
20:15 – Ansamblul Folcloric al Județului Alba – Roxana Reche, Floricica Moga, Nicolae Plută, Dorina Narița
21:00 – Grupul „Dor” cu Alin Joldes și Delia Jude
22:00 – Maria Dragomiroiu
Zilele orașului Teiuș debutează vineri, 29 august 2025, iar printre atracțiile principale ale evenimentului se numără concertele cu Lidia Buble, Aurel Tămaș și Jean de la Craiova, muzică folk și nu în ultimul rând focul de artificii.
Ziua de vineri, 29 august 2025, va fi dedicată muzicii folk, fiind programată inclusiv lansarea unei cărți pe o temă de profil.
Sâmbătă, 30 august 2025, vor fi premiați elevii cu performanțe deosebite și câștigătorii unor competiții sportive. seara va fi dedicată, în Parcul Feroviar, unui spectacol care va include momente de dans și muzicale.
PROGRAM – VINERI – 29.08.2025
ORA 19:00 – 20:00 LANSARE DE CARTE VASILE BOTEZATU ‚’’REFRENUL ALBASTRELOR MELANCOLII’’
ORA 20:00 – 20:45 NELUTU MORAR & GEORGE HANDU, DANIEL OPRITA & PUIUTU BRETOIU, FELICIA POP
ORA 20:40 – 21:20 ALEXANDRA PAUNESCU-SERBAN, DANIEL SERBAN, ANA MARIA PAUNESCU, CRISTIAN BUICA
ORA 21:20 – 22:00 RED RAVINE ACUSTIC
PROGRAM – SAMBATA, 30.08.2025
ORA 17:00 – DESCHIDEREA PROGRAMULUI – PREMIERE COMPETITII SPORTIVE SI ELEVI CU MERITE DEOSEBITE
ORA 18:00 –CLUBUL SPORTIV TOP DANCE 2007
ORA 18:20 – ANSAMBLUL FOLCLORIC „ DOR TEIUSAN” din Teius
ORA 19:20 – ANSAMBLUL FOLCLORIC” JUNII TARNAVEI „ din Tarnaveni
ORA 20:30 – AUREL TAMAS
ORA 21:45 – JEAN DE LA CRAIOVA
ORA 22:45 – LIDIA BUBLE
ORA 23:45 – FOC DE ARTIFICII
Festivalul Medieval al Familiei – ediția I – are loc pe 30 august 2025, în Valea Uzei (comuna Râmeț, Munții Apuseni), fiind un eveniment care aduce împreună cavaleri, artiști, meșteșugari și familii într-o atmosferă de poveste.
Programul zilei:
10:00 – Deschiderea festivalului
10:30 – Lupte medievale cu Ordinul Scutierilor de Mühlbach
11:00 – Jocuri vikinge pentru copii și adulți cu Tabără Vikingă Daneland – The Viking Camp
11:00 – 17:00 – Pictură pe față cu Asociația SAT – Seed Act Transform
12:00 – Atelier de bufonerie cu Alexandru Floroiu
13:00 – Atelier Komakiza: introducere în arta fierăritului antic
13:30 – Premierea „Familiei numeroase europene a anului 2024”
14:00 – Concert Antoni & Sam This Rromerican Life
15:00 – Atelier Komakiza – partea a II-a
15:30 – Dansuri medievale cu Scutierii de Mühlbac
16:00 – Jocuri vikinge și activități pentru copii cu Daneland
17:15 – Concert Antoni & Sam (partea a II-a)
Și asta nu e tot! Pe lângă spectacolele și atelierele din program, copiii vor avea parte de concursuri cu premii, iar întreaga familie se va putea bucura de produse culinare autentice din zonă și băuturi răcoritoare locale. Iar de-a lungul întregii zile, Dacul Bucătar Cu Duba va găti pe piatră cele mai gustoase preparate.
Duminică, 31 august 2025, va avea loc Sfințirea bisericii de la Ceru Băcăinți, întemeiată în anul 1866, a cărei construcţie a fost realizată prin contribuţia credincioşilor, preoţii care au slujit de-a lungul timpului în această parohie devenind figuri legendare, dar care se mai păstrează încă în memoria colectivă.
Festivalul Tradiții la Petrești se va desfășura în ultima zi din vara 2025 în Parcul Zăvoi din Petrești, cu un spectacol folcloric cu Ina Todoran și Ovidiu Furnea, Adina Hada, Adina Roșca și Cătălin Doinaș, Fanfara din Petrești, Trupa de Dansuri Săsești Sebeș, Alina Secășan, Georgia Maria Grosu, Loredana Prata, Balogh Vasile, Ionela Cosmoiu, Vanesa Bogdan, George Drăgan, Ansamblul folcloric „Dorul Munților” Săsciori, Ionela Popa, Anamaria Ghenescu, Georgiana Pavelescu, Denisa Bărbat, Mihai Cetean, Grupul vocal de copii „Dalia” – comuna Daia Română.
Festivalul folcloric ”Plai cu grai” – prima ediție – de la Noșlac este organizat de Asociația Culturală “Mureș pe marginea ta” împreună cu Primăria Comunei Noșlac și GAL pe Mureș și pe Târnave.
Evenimentul se va desfășura duminică, în ultima zi din luna august 2025, în curtea Școlii gimnaziale Noșlac și este un proiect de suflet la care s-a depus multă muncă în organizarea lui pentru a aduce în fața publicului artiști de înaltă ținută cu repertorii bine alese din mai multe zone ale țării.
