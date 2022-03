Ce facem cu banii în această perioadă? Îi ţinem la bancă, îi retragem sau cumpărăm valută sau aur? Sfaturile specialiștilor

În această perioadă tulbure, cu războiul la graniță, cu scumpiri peste scumpiri, tot mai muilți români se întreabă ce să facă cu economiile lor.

„Aurul e scump. A retrage banii din bancă pentru a-i duce acasă este cea mai rea dintre toate soluţiile şi, în acelaşi timp, cea mai riscantă. Băncile româneşti sunt într-un moment în care toţi indicatorii lor – şi indicatorul de solvabilitate, şi cei de lichiditate dar şi cei de profitabilitate – sunt cei mai buni din ultimii 31 de ani.

Avem, la această oră, un sistem bancar foarte solid, în stare să acopere banii. În plus, banii de la bancă sunt asiguraţi până la 100.000 de euro per bancă, per persoană. Dacă dumneavoastră aveţi la cele 27 de bănci din România câte 100.000 de euro, absolut toţi aceşti bani sunt asiguraţi de stat, garantaţi de stat.

Nu e niciun pericol să se întâmple ceva cu o bancă. Nu văd o soluţie mai rea şi mai riscantă decât a lua banii din bancă şi pleca cu ei unde? În neant. Cel mai solid adăpost, la această oră, este banca”, a explicat Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu.

Întrebat dar în ce monedă ar trebui ţinute economiile, Adrian Vasilescu a răspuns: „În euro, în dolari, în moneda naţională, fiecare în ce îi are la momentul de faţă. A face schimburi acum… schimburile sunt şi ele costisitoare”.

„Am spus de mai multe ori şi repet: experienţa a arătat că fiecare criză a început cu agitaţia ‘ce facem cu banii’. Şi după două-trei săptămâni, lucrurile s-au calmat iar oamenii şi-au dat seama că banca este cel mai sigur adăpost pentru banii lor”, a concluzionat Adrian Vasilescu.

Vânzarea de valute străine va fi suspendată până pe 9 septembrie, a anunţat miercuri într-un comunicat de presă Banca Centrală a Rusiei, lovită de sancţiuni occidentale fără precedent din cauza ofensivei ruse în Ucraina, transmite AFP.

Între 9 martie şi 9 septembrie 2022,”băncile nu vor putea vinde valută străină cetăţenilor”, se arată în comunicat, care adaugă că ruşii vor putea, totuşi, să schimbe valută străină în ruble în această perioadă.

Retragerea de numerar din conturile în valută deschise în băncile ruseşti va fi limitată la 10.000 de dolari americani până pe 9 septembrie, restul putând fi retras doar în ruble la cursul de schimb curent, potrivit aceleiaşi surse.

Sursa: dcbusiness.ro