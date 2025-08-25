Ce e rablă la Alba Iulia e bun la Aiud? O Dacia Duster, cu deficiențe majore, trecută din patrimoniul Municipiului Alba Iulia în cel al Municipiului Aiud
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de joi, 28 august 2025, se află și un proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unui bun mobil – autoturism – din patrimoniul municipiului Alba Iulia în patrimoniul municipiului Aiud.
Conform raportului de specialitate al Serviciului Poliția Locală Alba Iulia, autoturismul marca Dacia Duster, an fabricație 2011, se află în proprietatea Municipiului Alba Iulia, are înregistrat un număr considerabil de kilometri, este amortizat integral și îndeplinește normele pentru casare. Acesta s-a aflat în folosința Poliției Locale, dar nu mai corespunde din punct de vedere tehnic necesităților, are deprecieri majore, iar costurile cu remedierea defecțiunilor sunt destul de ridicate. Parcul auto al Poliției Locale a fost îmbunătățit prin achiziționarea unor autoturisme electrice.
HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor apartinând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, reglementează în Anexa nr. 1 condițiile și procedurile de transmiterea, fără plată, de la o instituție publică la altă instituție publică a unor bunuri aflate în stare de funcționare.
Astfel, potrivit pct. 1 din Anexa nr. 1 la HG nr. 841/1995 pot fi transmise, fără plată, orice fel de bunuri aflate în stare de funcționare, indiferent de durata de folosință, dacă acestea nu mai sunt necesare instituției publice care le are în administrare, dar care pot fi folosite în continuare de altă instituție publică.
Caracteristicile tehnice ale autoturismului marca DACIA DUSTER, cu numărul de identificare UU1HSDACN46122502, se regăsesc în anexa la prezenta hotărâre.
Potrivit pct.6 din Anexa nr. 1 la HG nr.841/1995 transmiterea, fără plată, de la o instituție publică la o alta instituție publică, se va face pe baza de proces-verbal de predare-preluare, aprobat de ordonatorul principal de credite al instituției publice care a solicitat să îi fie transmis bunul respectiv, precum și de ordonatorul de credite care îl are în administrare.
La predarea-primirea, fără plată, a bunului, conducătorii instituțiilor publice împreună cu conducătorii compartimentelor financiar-contabile răspund de înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind ieșirea, respectiv intrarea în gestiune a bunului.
