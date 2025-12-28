CCR a amânat, din nou, decizia privind pensiile speciale ale magistraților. Mâine, o nouă ședință

Judecătorii Curții Constituționale au amânat, din nou, decizia privind pensiile speciale ale magistraților. Mâine ar urma să aibă loc o nouă ședință privind această temă.

Judecătorii Curții Constituționale s-au întrunit astăzi, duminică, 28 decembrie, pentru a stabili dacă legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională sau nu.

Ședință a început la ora 13:00. La ora 13:45 cei 9 judecători au luat o pauză de aproximativ 15 minute apoi au revenit în sală.

Decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților a fost amânată prin lipsă de cvorum – cei 4 judecători numiți de PSD au ieșit din ședință și nu s-au mai întors, potrivit surselor Digi24. Reamintim că este nevoie de minimum 6 judecători în sală pentru a se pronunța. Mâine completul CCR se va reuni din nou.

Judecătorii CCR care urmează să decidă asupra legii privind pensiile magistraților sunt aceiași care, cu un vot de 5 la 4, au picat, în luna octombrie, prima variantă a legii privind modificarea pensiilor magistraților. Legea a fost atacată la Curtea Constituțională tot de către Înalta Curte, condusă de judecătoarea Lia Savonea.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care a făcut parte din al doilea pachet de măsuri pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea, a mai fost contestat la CCR, iar pe 20 octombrie magistraţii au stabilit că este neconstituţional, întrucât nu a fost respectat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM.

Pe 2 decembrie, Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament pe noul proiect, avizat negativ de Consiliul Superior al Magistraturii. Proiectul stabileşte condiţiile în care se pot pensiona magistraţii şi modul de calcul al pensiilor lor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI