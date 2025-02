Cazul muncitorului electrocutat pe șantierul unui bloc din Alba Iulia: Instanța a dispus RESTITUIREA dosarului la procurori

Dosarul privind accidentul de muncă din 2019 în care un muncitor a fost electrocutat pe un șantier din Alba Iulia, se întoarce la Judecătoria Alba Iulia. Judecătorii au constat mai multe neregularități în rechizitoriu, printre care lipsa clarității acuzațiilor.

Reamintim faptul că, printre inculpați se numără directorul DSP Alba, fostul arhitect-șef al municipiului și reprezentanți ai firmei care construia blocul în Alba Iulia.

Solutia pe scurt: „În temeiul art. 345 alin. 1 Cod proc. pen., admite în parte cererile şi excepţiile formulate de către inculpaţii: Sinea Dumitru Alexandru, …trimşi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, prev. şi ped. de art. 194 alin. 1 lit. c şi e Cod penal, SC OMAN ALLURE SRL, , … trimşi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, prev. şi ped. de art. 194 alin. 1 lit. c şi e Cod penal, Muntean Achim Daniel,… trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, prev. şi ped. de art. 194 alin. 1 lit. c şi e Cod penal, Tat Răzvan-Vasile-Iacob, …ba, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, prev. şi ped. de art. 194 alin. 1 lit. c şi e Cod penal şi Romaniţan Mircea Alexandru, … trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, prev. şi ped. de art. 194 alin. 1 lit. c şi e Cod penal.

În temeiul art. 345 alin. 3 Cod proc. pen., constată neregularitatea Rechizitoriului nr. 2714/80/P/2019 din data de 30.08.2024 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, sub aspectul condiţiei verificării legalităţii şi temeiniciei rechizitoriului de către procurorul ierarhic superior, potrivit art. 328 alin. 1 teza II Cod proc pen,, lipsei de claritate a acuzaţiilor reţinute în cuprinsul actului de sesizare şi a încălcării principiului aflării adevărului şi nerespectarea dreptului la apărare.

În temeiul art. 345 alin. 3 Cod proc. pen., raportat la art. 282 alin. 1 și 2 Cod proc. pen., constată nulitatea relativă a ordonan?ei de schimbare a încadrării juridice din data de 06.04.2022, prin care în mod nelegal organul de urmărire penală a dispus schimbarea încadrării juridice dintr-o infracţiune pentru care era necesară plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi pentru care plângerea nu a fost depusă în termenul legal, dispusă faţă de inculpaţii Sinea Dumitru Alexandru, SC Oman Allure SRL şi Tat Răzvan-Vasile-Iacob, ordonanţă emisă în dosarul nr. 2714/80/P/2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, iar în consecinţă, va dispune anularea acesteia doar cu privire la schimbarea încadrării juridice în infracţiunea de vătămare corporală, prev. de art. art. 194 alin. 1 lit. c şi e Cod penal.

În temeiul art. 345 alin. 3 Cod proc. pen., art. 280 alin. 2 şi art. 282 alin. 1 şi 2 Cod proc.pen, constată nulitatea relativă a probelor administrate ulterior ordonanței de schimbare a încadrării juridice din data de 06.04.2022, doar cu privire la infracţiunea de vătămare corporală, prev. de art. 194 alin. 1 lit. c şi e Cod penal, dispusă faţă de inculpaţii Sinea Dumitru Alexandru, SC Oman Allure SRL şi Tat Răzvan-Vasile-Iacob, în dosarul nr. 2714/80/P/2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, iar în consecință, va dispune anularea acestora cu privire la infracţiunea de vătămare corporală, prev. de art. 194 alin. 1 lit. c şi e Cod penal.

În temeiul art. 345 alin. 1 Cod proc.pen., respinge în rest cererile şi excepţiile invocate de inculpaţi. În temeiul art. 345 alin. 3 Cod proc. pen., dispune comunicarea prezentei încheieri către Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba pentru ca, în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul să procedeze la remedierea neregularităților actului de sesizare și să comunice dacă menține dispoziția de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Cu drept de contestaţie pentru părți şi pentru procuror odată cu încheierea pronunţată conform art. 346 C.p.p. Pronunțată în camera de consiliu, azi, 07.02.2025.

Contactat de ZiarulUnirea.ro, directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, a declarat: „Favorabile sau nu, ca regulă generală, deciziile instanțelor nu se comentează. Fiind vorba despre o acuzație gravă care mi se aduce în acest dosar, îmi permit totuși să spun că decizia Judecătoriei Alba Iulia din această dimineață, și anume de restituire a cauzei la procurori pentru neregularitatea rechizitoriului, mă bucură și îmi demonstrează totodată că justiția e legata la ochi și functioneaza. Ca și în trecut, știindu-mă nevinovat, am avut încredere în Dumnezeu și în avocatul meu Mihai Ivănescu căruia doresc să-i mulțumesc și pe această cale!„

Directorul DSP Alba, trimis în judecată pentru vătămare corporală și fals intelectual

Directorul Direcției de Sănătate Publică Alba, Alexandru Sinea, a fost trimis în judecată într-un dosar cu obiect vătămarea corporală și fals intelectual în legătură cu un accident de muncă ce a avut loc în 2019 pe șantierul unui bloc construit de firma acestuia.

Chiar dacă în acte Sinea nu apărea în firma respectivă, ci doar tatăl acestuia, în final, procurorii au considerat că acesta trebuie să răspundă în fața legii. Au mai fost deferiți justiției un funcționar din Primăria Alba Iulia, persoana care a realizat proiectul blocului și un reprezentant al Electrica Distribuție Alba.

În 2023, când tânărul rănit a cerut instanței să oblige Parchetul să grăbească ancheta, șeful DSP nu apărea pe lista suspecților, ci doar tatăl său, care era reprezentantul oficial al societății comerciale.

Accidentul a avut loc în 6 septembrie 2019. Tânărul muncitor (Marian Alexandru B.), în vârstă de 21 de ani la momentul respectiv, a suferit arsuri grave pe 50-60% din suprafața corpului. Viața sa a fost salvată ca urmare a unui tratament în Belgia suportat de Stratul Român.

