Caz ȘOCANT în Alba: Un bărbat, trimis în judecată pentru VIOL și agresiune sexuală. Victimele, TREI minori cu vârste între 8 și 12 ani

Cum a învins o tânără din Alba statul în instanță: Visul de a deveni polițistă a devenit realitate

Visul unei tinere din județul Alba de a deveni polițist s-a îndeplinit după o luptă câștigată în instanță. Anamaria Buș nu a renunțat la dorința ei de a îmbrăca uniforma și într-un final a avut câștig de cauză.

A intrat la Școala de Agenți de Poliție din Cluj Napoca, în promoția 2018, dar din cauza unei boli la plămâni, a fost exmatriculată în anul 2019.

Conducerea Școlii de Poliție din Cluj Napoca a cerut avizul comisiei medico militare de la Spitalul Militar din Cluj, de unde a venit răspunsul că Anamaria nu este aptă medical pentru a continua cursurile, scrie Foaia Transilvană.

Doar că medicii de la Spitalul Militar nu au ținut cont că boala de care suferea Anamaria se putea vindeca cu un banal tratament, ceea ce s-a și întâmplat, după o internare la Spitalul de profil din Aiud.

În 2020, medicii de la Aiud au declarat-o pe Anamaria complet vindecată, numai că cei de la Școala de Poliție din Cluj Napoca nu au mai vrut să o reîncadreze ca elev.

Anamaria Buș nu s-a lăsat și l-a angajat pe avocatul Călin Viorel Iuga din Cluj Napoca, un reputat specialist în domeniul său de activitate.

” Sub acest aspect, instanța reține că, în contextul în care boala *** este vindecabilă în proporție de 100%, măsura încetării definitive a calității de elev este nejustificată atât medical, cât și educațional, în paragraful nr. 1 ctg. I din Anexa nr. 1 la Ordinul M.A.I. nr. 107/2014 nefiind prevăzut niciun remediu din prisma reintegrării școlare în caz de vindecare. În acest sens, instanța reține că este inuman să exmatriculezi un elev la debutul unei boli vindecabile fără să îi dai ocazia să revină în sistemul educațional atunci când acesta se vindecă”, se arată în sentința prin care tânăra a fost reîncadrată ca elev la Școala de Agenți de Poliție din Cluj Napoca.

De altfel, judecătorul de la Tribunalul Alba, unde a avut loc procesul, mai susține că ”încetarea calității de elev reprezintă o măsură disproporționată și excesivă care încalcă dreptul reclamantei prevăzut de art. 2 al Protocolului 1, drept dobândit prin promovarea examenului de admitere, mai ales prin raportare la împrejurarea că reclamanta arată că s-a vindecat, într-un interval relativ scurt de timp”.

Judecătorul de la Tribunalul Alba a mai ordonat ca Anamaria Buș să fie reîncadrată la școala de agenți de poliție, după o reverificare a stării medicale.

”Va dispune reîncadrarea reclamantei în calitatea de elev al Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj – Napoca în vederea reluării studiilor doar în situația în care, urmare a reverificării situației medicale a acesteia, se constată îndeplinirea baremului medical de către reclamantă. Reverificarea situației medicale a reclamantei urmează a se efectua cel mai târziu la momentul organizării următorului concurs de admitere în cadrul Școlii de Agenți de Poliție, iar reîncadrarea reclamantei, în situația în care corespunde din punct de vedere medical, se va efectua în cadrul promoției pentru care s-a organizat respectivul concurs” se arată în sentința definitivă a Tribunalului Alba.

Avocatul Iuga a fost azi la Școala de Agenți de Poliție din Cluj Napoca, unde Anamaria Buș a depus jurământul de credință față de România, și a primit gradul profesional de agent de poliție.

”Fiecare caz câștigat sau pierdut in justitie are puterea lui de a schimba ceva. Nu obișnuiesc să scriu despre cazurile mele, însă astăzi m-am bucurat enorm de împlinirea visului unei femei care a crezut și luptat pentru a deveni polițistă. Exmatriculată pe motive de sănătate în baza unui regulament nedrept, a fost reintegrată de o judecată dreaptă și independenta. Nu a dorit sa își continue studiile in alta parte si nici sa se angajeze in alt loc. Cine lupta pentru drepturile sale in mod cert va știi sa lupte si pentru drepturile celorlalți. Sistemul de ordine publica a (re)câștigat un om pe care se poate baza. Nu e îndeajuns sa lupți, ci și să îți dorești sa câștigi”, a precizat avocatul Călin Iuga.