Caz ȘOCANT în Alba Iulia: Tânără de 21 de ani, VIOLATĂ de un bărbat de 40 de ani, în timp ce afla la muncă, la un hotel din municipiu
O tânără de 21 de ani a fost violată marți dimineața, în Alba Iulia, de un bărbat de 40 de ani, în timp ce afla la muncă, la un hotel din municipiu.
Potrivit IPJ Alba, în dimineața de 23 septembrie 2025, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de către o tânără, în vârstă de 21 de ani, cu privire la faptul că a fost victima infracțiunii de viol.
Din verificările preliminare efectuate de către polițiști reiese că, în dimineața de 23 septembrie 2025, în jurul orei 04.00, un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Alba Iulia, s-a prezentat la o unitate hotelieră din municipiu, unde tânăra este angajată, sub pretextul că este client. Ulterior, tânăra ar fi fost amenințată cu acte de violență de către acesta și ar fi întreținut relații sexuale neconsimțite cu bărbatul de 40 de ani.
La scurt timp, polițiștii din municipiul Alba Iulia l-au depistat pe bărbatul de 40 de ani, în municipiul Alba Iulia, fiind condus la sediul poliției, pentru a fi audiat.
În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol, în vederea stabilirii împrejurărilor comiterii faptei.
