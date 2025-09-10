Caz de infectare cu virusul West Nile în Ocna Mureș: INTERDICȚIE pentru ocnamureșeni și cei care muncesc în orașul salin de a dona sânge
Institutul Național de Transfuzire Sanguină a anunțat că în Ocna Mureș a fost confirmat un caz de infecție cu virusul West Nile. În consecință ocnamureșeni și cei care muncesc în orașul salin au interdicție temporară de a dona sânge.
Potrivit reprezentanților Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba, interdicția va fi în vigoare până în 31 octombrie 2025.
