Caz de infectare cu virusul West Nile în Ocna Mureș: INTERDICȚIE pentru ocnamureșeni și cei care muncesc în orașul salin de a dona sânge

Institutul Național de Transfuzire Sanguină a anunțat că în Ocna Mureș a fost confirmat un caz de infecție cu virusul West Nile. În consecință ocnamureșeni și cei care muncesc în orașul salin au interdicție temporară de a dona sânge.

Potrivit reprezentanților Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba, interdicția va fi în vigoare până în 31 octombrie 2025.

„Măsura luată de CTS Alba în acest sens este prevazută de lege. Vă mulțumim pentru înțelegere! Pentru informații suplimentare aveți la dispoziție numărul de telefon 0258834050”, au precizat reprezentanții CTS Alba.

Infecția cu virusul West Nile este o boală virală transmisă prin intermediul țânțarilor, care, în cele mai multe cazuri, evoluează asimptomatic sau cu simptome ușoare, asemanătoare gripei.

La unii pacienți, virusul poate cauza forme severe de boală, precum encefalomielita, care afectează creierul și măduva spinării, fiind fatală în cazuri grave

