Câți refugiați din Ucraina mai sunt în România la 4 ani de la începutul războiului: Rugăciuni pentru pace în bisericile ortodoxe
Câți refugiați din Ucraina mai sunt în România la 4 ani de la începutul războiului
Marți, 24 februarie 2026, se vor împlini 4 ani de la începutul războiului pornit în Ucraina de Rusia.
În anii care au trecut de la debutul conflictului militar de amploare pentru mulți ucraineni România a devenit a doua casă.
Este greu de spus cu precizie câți refugiați din Ucraina mai sunt în România la 4 ani de la startul războiului, având în vedere că datele oficiale cele mai recente cu privire la acest aspect sunt din toamna anului 2025.
Aproape 200.000 de persoane din Ucraina au obținut protecție temporară sau statut de refugiat în România până la sfârșitul octombrie 2025.
La sfârșitul lunii august 2025, România avea circa 192.000 de refugiați din Ucraina sub protecție temporară, conform datelor prezentate în Eurostat.
De la începutul războiului din Ucraina, milioane de oameni au fugit din țara atacată de Federația Rusă în statele europene din proximitate.
Un număr mare de ucraineni au tranzitat România spre alte țări ale Uniunii Europene. Numărul total de intrări (persoane care au trecut frontiera română) este mult mai mare decât cei care au rămas în România. Asta pentru că doar o parte dintre aceștia au ales să rămână în țara noastră pe termen mai lung și să solicite protecție.
*Rugăciuni pentru pace în bisericile ortodoxe din România
Rugăciuni speciale pentru pace au fost înălțate, duminică, 22 februarie 2026, în toate unitățile de cult din Patriarhia Română, în contextul împlinirii a 4 ani de la izbucnirea războiului din Ucraina.
Preoții ortodocși români din țară și din diaspora s-au rugat ruga în toate bisericile de mir, în paraclisele și bisericile mănăstirilor, precum și în capelele și bisericile spitalelor și centrelor sociale pentru încetarea învrăjbirii, pentru schimbarea inimilor înclinate spre război și pentru ajutorarea și mângâierea răniților, refugiaților și a tuturor celor afectați de conflict.
A fost rostită Rugăciunea pentru pace aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar la ecteniile din cadrul Sfintei Liturghii au fost adăugate cereri speciale pentru pace.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
