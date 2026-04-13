Câți etnici maghiari din Alba au avut drept de vot la alegerile din Ungaria

Aproximativ 800 de persoane din județul Alba au avut drept de vot la alegerile din Ungaria, potrivit unor estimări.

Nu toți etnicii maghiari au automat drept de vot. Sunt necesare cetățenia maghiară și înregistrarea electorală.

Numărul este relativ mic în Alba, deoarece comunitatea maghiară din județ este redusă comparativ cu județe precum Harghita sau Covasna.

Etnicii maghiari din afara granițelor Ungariei au votat prin corespondență.

La nivel național, peste 300.000 de alegători din România au fost înscriși pentru alegerile din Ungaria.

Duminică, 12 aprilie 2026), maghiarii au votat la alegerile parlamentare.

Acestea au fost considerate un scrutin cu mize foarte mari, iar competiția principală se poartă între partidul aflat la guvernare și opoziția recent consolidată.

La putere se afla de peste un deceniu partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orbán. Opoziția principală era reprezentată de partidul Tisza, care a crescut spectaculos în popularitate în ultimii ani.

foto: Steagul Unigariei – arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI