Câți etnici maghiari din Alba au avut drept de vot la alegerile din Ungaria

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

Aproximativ 800 de persoane din județul Alba au avut drept de vot la alegerile din Ungaria, potrivit unor estimări.

Nu toți etnicii maghiari au automat drept de vot. Sunt necesare cetățenia maghiară și înregistrarea electorală.

Numărul este relativ mic în Alba, deoarece comunitatea maghiară din județ este redusă comparativ cu județe precum Harghita sau Covasna.

Etnicii maghiari din afara granițelor Ungariei au votat prin corespondență.

La nivel național, peste 300.000 de alegători din România au fost înscriși pentru alegerile din Ungaria.

Duminică, 12 aprilie 2026), maghiarii au votat la alegerile parlamentare.

Acestea au fost considerate un scrutin cu mize foarte mari, iar competiția principală se poartă între partidul aflat la guvernare și opoziția recent consolidată.

La putere se afla de peste un deceniu partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orbán. Opoziția principală era reprezentată de partidul Tisza, care a crescut spectaculos în popularitate în ultimii ani.

foto: Steagul Unigariei – arhivă (cu rol ilustrativ)

Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare din Ungaria: „Felicit partidul câștigător!”

acum 10 ore

12 aprilie 2026

Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare din Ungaria: „Felicit partidul câștigător!" Premierul maghiar Viktor Orban, aflat la conducere de 16 ani, și-a recunoscut duminică seară înfrângerea în alegerile parlamentare. „Bună seara tuturor, dragi prieteni. Rezultatul alegerilor, deși încă nu este pe deplin clar și definitiv, este unul dureros pentru noi. Însă este limpede […]

Peter Magyar, aproape de victorie în alegerile din Ungaria. Sondajele arată un avans considerabil față de partidul lui Viktor Orbán

acum 11 ore

12 aprilie 2026

Peter Magyar, aproape de victorie în alegerile din Ungaria. Sondajele arată un avans considerabil față de partidul de lui Viktor Orbán Prezența la vot a depășit, duminică, 12 aprilie 2026 77,8% în alegerile parlamentare din Ungaria, un scrutin considerat decisiv pentru viitorul politic al țării. În lipsa exit-poll-urilor clasice, ultimele sondaje indicau un avantaj pentru […]

Zeci de aplicații din Google Play au fost infectate cu un soft periculos. Milioane de utilizatori Android, afectați

acum 17 ore

12 aprilie 2026

Zeci de aplicații din Google Play au fost infectate cu un soft periculos. Milioane de utilizatori Android, afectați Malware-ul NoVoice a fost identificat în 50 de aplicații Android disponibile în Google Play, care au cumulat 2,3 milioane de descărcări, reușind să evite detectarea și să vizeze dispozitivele neactualizate. Descărcat de peste 2,3 milioane de ori, […]

