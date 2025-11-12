Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai mici în 2026”

Liderii Coaliției de guvernare au ajuns, marți, 11 noiembrie 2025, la un acord în privința reformei administrației locale și centrale. Varianta la care au căzut de acord liderii PSD, PNL, USR și UDMR prevede o reducere a cheltuielilor de 1,7 miliarde de lei, potrivit surselor Antena 3 CNN. În administrația locală vor fi reduse aproximativ 10% din posturile ocupate. De asemenea, în administrația centrală vor fi reduceri de 10% cu cheltuielile de personal.

„Există un acord cu privire la pachetul pe administrația locală și centrală. Varianta agreată este pe formula de reducere a cheltuielilor de personal în 2026 față de cele din 2025 cu 10%”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, la Antena 3 CNN.

Proiectul final îl va face ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Iar economia la buget va fi de 1,7 miliarde de lei. De asemenea, Coaliția a decis să fie înființat un grup de lucru cerut de PSD pentru măsurile de relansare economică.

Câți bugetari vor fi dați afară

Potrivit deciziei din Coaliției, vor fi reduse 30% posturi totale (în care sunt și posturi vacante), dar nu mai mult de 20% efectiv ocupate, care înseamnă concedierea a aproximativ 10% dintre bugetarii din administrația locală.

„Nu toate UAT-urile vor trebui să reducă posturi ocupate, sunt UAT-uri care trebuie să reducă doar posturi vacante pentru că organigrama nu este ocupată în întregime, deci nu e necesară eliminarea unor posturi ocupate”, spune Cseke Attila.

Mai există și varianta reducerii de cheltuieli, care lasă la latitudinea primarilor și a șefilor de CJ să decidă dacă dau oameni afară sau reduc salariile. Măsura ar fi tranzitorie și poate fi aplicată doar anul viitor.

Aceasta variantă presupune o medie a salariului pe instituție și reducerea cheltuielilor cu personalul până la concordanța pe grilă (măsura este tranzitorie până la 1 ianuarie 2027, după care trebuie să rămână strict doar numarul de angajați conform grilei).

„Având în vedere și faptul că avem angajați cu sporuri pentru gestionarea fondurilor europene, există o marjă de acțiune acolo unde autoritatea locală consideră că este necesar acest lucru”, spune ministrul Dezvolătării.

Sursele citate suțin că potrivit calculelor la din Coaliție reducerea de personal de 10% ar înseamnă concedierea a 13.000 de bugetari, însă numărul ar putea fi mai mic dacă se decide reducerea salariilor pentru încadrarea în reducerea de cheltuieli.

