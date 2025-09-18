Câți bani a dat România Ucrainei. Ilie Bolojan îl contrazice pe fostul premier Marcel Ciolacu
Câți bani a dat România Ucrainei. Ilie Bolojan îl contrazice pe Marcel Ciolacu
România a oferit Ucrainei sprijin financiar și material în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de euro, ceea ce înseamnă circa 0,2% din PIB, a declarat premierul Ilie Bolojan.
Declarația vine în contradicție cu afirmațiile fostului premier Marcel Ciolacu, care, în 2023, susținea că efortul României ar fi reprezentat între 2 și 3% din PIB, o valoare chiar și de zece ori mai mare decât cea prezentată acum de actualul șef al Guvernului
.
Întrebat direct care este realitatea, Bolojan a spus că se bazează pe datele prezentate de economistul Daniel Dăianu:
„Cifra pe care a dat-o Dăianu, de 0,2%, este o cifră corectă. Asta este ponderea noastră ca PIB”, a subliniat premierul.
Totodată, el a evitat să comenteze în detaliu declarațiile lui Marcel Ciolacu, dar a sugerat că doar acesta ar putea explica diferența uriașă dintre cifre:
„Vă rog să-l întrebați pe dânsul să explice ceea ce a vrut să spună, pentru că, fiind premierul României, poate știa anumite lucruri”, a adăugat Bolojan.
Discuțiile despre costurile suportate de România în contextul războiului din Ucraina rămân un subiect sensibil, mai ales în condițiile în care resursele bugetare sunt tot mai limitate, iar guvernul trebuie să găsească echilibrul între sprijinul extern și nevoile interne.
