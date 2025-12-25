Categoria de salariați care vor beneficia de facilităţi fiscale până la finalul lui 2026. Proiect

Angajații plătiți cu salariul de încadrare egal cu salariul minim brut pe țară garantat în plată vor continua să beneficieze de facilități fiscale până la sfârșitul anului 2026, în anumite condiții, potrivit proiectului de Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscale, publicat luni seara de Ministerul Finanțelor.

,,Având în vedere faptul că scopul măsurii este sprijinirea salariaţilor cu salariul de încadrare la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin act normativ, se propune menţinerea măsurii potrivit căreia, pentru suma de 300 lei/lună reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, până la data de 30 iunie 2026, respectiv pentru suma de 200 de lei, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2026, în anumite condiţii, prin derogare de la prevederile Titlului IV şi V din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul.

Regimul fiscal se aplică, începând cu veniturile lunii ianuarie 2026, în cazul persoanelor fizice care au salariul de încadrare, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Măsura se aplică pentru salariaţii care desfăşoară activitate în baza contractelor individuale de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază pentru care: venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor astfel cum este definit la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în baza aceluiaşi contract de muncă, pentru aceeaşi lună, nu depăşeşte nivelul de 4.300 lei inclusiv în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2026 – 30 iunie 2026, respectiv nivelul de 4.600 lei inclusiv în perioada cuprinsă între 1 iulie 2026 – 31 decembrie 2026.

Totodată, se propune, între condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ, ca nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, să nu fie diminuat în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului şi data de 31 decembrie 2026, pentru a atinge nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vederea aplicării acestui regim fiscal, precizează iniţiatorii proiectului.

