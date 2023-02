Cătălin Rus, interpretul de folclor din Stremț, la Restaurantul “Galaxy”, în 4 martie, de “Ziua Femeii”  

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 17 – 23 februarie 2023. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Cocaine Bear / Ursul narcoman Avanpremiera

Regia: Elizabeth Banks

Cu: Ray Liotta, Keri Russell, Margo Martindale, Kristofer Hivju, O’Shea Jackson Jr.

Gen Film: Thriller

Durată: 100 min

Rating: N 15

Un grup ciudat de polițiști, infractori, turiști și adolescenți se întâlnesc într-o pădure din Georgia, unde un urs negru de 500 de kilograme se dezlănțuie după ce a ingerat cocaină în mod neintenționat. Bazat pe o întâmplare adevărată.

Joi 21:25

Missing / Dispariția Avanpremiera

Regia: Nicholas D. Johnson, Will Merrick

Cu: Nia Long, Ken Leung, Amy Landecker, Storm Reid, Megan Suri

Gen Film: Drama, Thriller

Durată: 116 min

Rating: N 15

După ce mama ei (Nia Long), aflată în vacanță în Columbia alături de noul ei iubit, dispare fără urmă, June (Storm Reid) pornește în căutarea ei, de la distanță, folosind instrumentele pe care le are la dispoziție online. Munca de detectiv a tinerei scoate la suprafață mai multe întrebări decât răspunsuri, iar curând realizează că nu și-a cunoscut niciodată cu adevărat mama.

Joi 20:50

Astérix & Obélix: L’Empire du Milieu / Asterix și Obelix: Regatul de mijloc Avanpremiera

Regia: Guillaume Canet

Cu: Marion Cotillard, Vincent Cassel, Guillaume Canet, Zlatan Ibrahimovic

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 117 min

Rating: AG

Super-eroii parteneri Scott Lang (Paul Rudd) și Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) se reunesc pentru a-și continua aventurile întruchipându-i pe Omul-Furnică și pe Viespea.

Alături de părinții lui Hope, Hank Pym (Michael Douglas) și Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), și de fiica lui Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton) familia explorează Tărâmul Cuantic, interacționând cu noi creaturi ciudate într-o aventură care va testa limitele posibilului.

Joi 18:50

Inspector Sun and the Curse of the Black Widow / Aventurile inspectorului Sun Avanpremiera

Regia: Julio Soto

Cu: Ronny Chieng, Catherina Martínez, Jesús Barreda, Andrea Villaverde, Txema Moscoso

Gen Film: Animatie, Familie, Mister

Durată: 95 min

Rating: AG

Shanghai, 1934. Într-o lume a insectelor paralelă cu cea a oamenilor, Inspectorul Sun câștigă ultima misiune împotriva inamicului său, Lăcusta Roșie, înainte de a se îmbarca într-o călătorie către San Francisco. Însă vacanța lui se termină brusc când milionarul Dr. Acșiață este găsit ucis. Ceea ce începe ca un caz de rutină pentru Sun va decide în cele din urmă soarta umanității.

Dublat: Sambata, Duminica 13:10

Joi 14:00

Pinocchio

Regia: Daniel Burcea

Cu: Victor Bucur, Marius Burcea, Daniel Burcea

Gen Film: Teatru

Durată: 48 min

Rating: AG

Celebra poveste a lui Pinocchio este cunoscuta si iubita de copiii din intreaga lume. Micii spectatori sunt invitati sa redescopere povestea scrisa de Carlo Collodi, intr-un spectacol muzical cu papusi si marionete, antrenant si educativ.

Duminica 12:00

Till

Regia: Chinonye Chukwu

Cu: Danielle Deadwyler, Jalyn Hall

Gen Film: Biografic, Drama

Durată: 135 min

Rating: N 15

În 1955, după ce Emmett Till este ucis într-un linșaj brutal, mama lui promite că va demasca rasismul din spatele atacului și va face tot ce este posibil pentru ca cei implicați să fie aduși în fața justiției.

Vineri pana Miercuri 18:50

Joi 16:30

Decision to Leave / Decizia de a pleca

Regia: Park Chan-wook

Cu: Tang Wei, Park Hae-il, Kyung-pyo Go

Gen Film: Crima, Drama, Romantic, Dragoster Mister, Thriller

Durată: 143 min

Rating: N 15

Hae-joon, un detectiv cu experiență, investighează moartea suspectă a unui bărbat prăbușit de pe vârful unui munte. A sărit sau a fost împins? Când detectivul Hae-joon ajunge la fața locului, începe să o suspecteze pe soția acestuia, Seo-rae. Dar pe măsură ce sapă mai adânc în anchetă, detectivul se trezește tot mai atras de tânăra văduvă.

Vineri pana Miercuri 18:20

Joi 16:00

Ant-Man and the Wasp: Quantumania 3D

Regia: Peyton Reed

Cu: Michelle Pfeiffer, Evangeline Lilly, Paul Rudd, Jonathan Majors

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Mister, SF, Thriller

Durată: 130 min

Rating: AP 12

Super-eroii parteneri Scott Lang (Paul Rudd) și Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) se reunesc pentru a-și continua aventurile întruchipându-i pe Omul-Furnică și pe Viespea.

Alături de părinții lui Hope, Hank Pym (Michael Douglas) și Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), și de fiica lui Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton) familia explorează Tărâmul Cuantic, interacționând cu noi creaturi ciudate într-o aventură care va testa limitele posibilului.

Vineri pana Miercuri 14:15; 20:40

Joi 18:10

Assassin Club / Liga asasinilor

Regia: Camille Delamarre

Cu: Noomi Rapace, Sam Neill, Daniela Melchior, Henry Golding, Jimmy Jean-Louis

Gen Film: Actiune

Durată: 139 min

Rating: N 15

Atunci când un asasin, Morgan Gaines, primește un contract pentru a ucide șapte persoane, descoperă rapid că cele șapte „ținte” sunt, de asemenea, asasini cu contracte pentru a-l ucide pe el. Singura cale de scăpare este să lase în urmă o dâră de cadavre și să îl găsească pe cel care le-a înscenat totul. Morgan pornește într-o vânătoare de oameni la nivel internațional pentru a elimina țintele, una câte una. Între timp, asasinii se îndreaptă spre Sophie, iubirea vieții lui Morgan. O folosesc ca pe un pion în jocul lor mortal, forțându-l pe Morgan să facă un sacrificiu imposibil: singura cale de a-i salva viața este să și-o piardă pe a lui.

Vineri pana Joi 21:10

The Perfect Escape

Regia: Cristina Jacob

Cu: Giorgia Sinicorni, Nigel Whitmey, Stacy Thunes, Aggy K. Adams, Maëva Demurger

Gen Film: Comedie

Durată: 102 min

Rating: N 15

Love, sex și ritmuri psihedelice. Într-o cabană izolată la munte, patru cupluri își redescoperă relația. Au doar un weekend la dispoziție să își găsească un happy-end.

Vineri pana Miercuri 21:30

Joi 19:15

Magic Mike’s Last Dance / Magic Mike: Ultimul dans Avanpremiera

Regia: Steven Soderbergh

Cu: Channing Tatum, Salma Hayek, Caitlin Gerard, Gavin Spokes

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 117 min

Rating: N 15

Mike Lane (Channing Tatum) urcă din nou pe scenă după o pauză lungă datorată unui faliment, timp în care este nevoit să lucreze ca barman în Florida. Pentru ceea ce speră să fie o ultimă încercare, Mike ajunge la Londra împreună cu o milionară influentă (Salma Hayek Pinault) care îi face o ofertă de nerefuzat… ce vine la pachet cu o agendă bine stabilită. Având totul în joc, odată ce Mike află ce însemnă cu adevărat propunerea acceptată, va reuși oare să creeze cel mai tare show împreună cu noua trupă de dansatori?

Vineri pana Miercuri 13:45

Titanic 3D (re-lansare)

Regia: James Cameron

Cu: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 199 min

Rating: AG

10 aprilie 1912. Tehnologia furniza un șir de miracole de două decenii, iar oamenii începeau să nu mai aprecieze această spirală de evoluție nesfârșită. Ce putea să dovedească dominația omului asupra naturii dacă nu lansarea la apă a navei Titanic, cel mai mare și mai luxos obiect în mișcare construit vreodată de om? Dar peste patru zile și jumătate, lumea s-a schimbat. Prima călătorie a „navei viselor” s-a încheiat printr-un coșmar care depășește capacitatea de înțelegere, iar credința oamenilor în forța lor dominantă a fost distrusă pentru totdeauna de defectele specific umane: aroganța, înfumurarea și lăcomia.

Vineri pana Miercuri 16:50

Joi 14:20

Pil / Aventurile lui Pil

Regia: Julien Fournet

Cu: Kaycie Chase, Paul Borne, Julien Crampon, Pierre Tessier, Gauthier Battoue

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 94 min

Rating: AG

O copilă curajoasă se deghizează în prințesă pentru a salva regatul și pe moștenitorul tronului.

Pil este orfană și locuiește pe străzile din Roc-en-Brume. Ajutată de trei nevăstuici îmblânzite, ea fură mâncare de la castelul odiosului Tristain, uzurpatorul tronului. Într-o zi, pentru a scăpa de gărzile care o urmăresc, Pil se deghizează în prințesă. Fără voia ei, ajunge să participe la marea salvare a lui Roland, moștenitorul tronului, ajuns victimă a unei vrăji care l-a transfromat într-un… pisipui (jumătate pisică, jumătate pui). Aventura va întoarce regatul cu sus-n jos și o învăța pe Pil că noblețea se găsește în fiecare dintre noi.

Dublat: Vineri pana Duminica, Miercuri, Joi 12:15

Luni, Marti 11:45

Ramon

Regia: Jesús del Cerro

Cu: Pavel Bartoș, Elvira Deatcu

Gen Film: Actiune, Comedie

Durată: 105 min

Rating: AG

La prima vedere, Ramon pare un om simplu a cărui unică și mare pasiune este viticultura. Viața lui este dată peste cap atunci când, printr-o serie neașteptată de împrejurări, întâlnește cea mai frumoasă femeie din lume de care se îndrăgostește fulgerător.

Decide să plece la București să își găsească “marea iubire”. Ajuns aici, Ramon descoperă că viața într-un oraș mare nu este deloc ușoară. Totul se complică atunci când devine și suspectul principal în cel mai mare jaf al secolului, furtul unui tablou de 50 de milioane de euro!

Vineri pana Miercuri 16:10

The Amazing Maurice / Năstrușnicul motan Maurice

Regia: Toby Genkel, Florian Westermann

Cu: Emilia Clarke, Hugh Laurie

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 98 min

Rating: AG

După cartea lui Terry Pratchett. Povestea lui Maurice, un motan care își duce traiul pe străzi și care născocește o înșelătorie perfectă pentru a face bani – un puști care nu pare prea isteț, dar care cântă la cimpoi și are propria lui hoardă de șobolani ciudat de alfabetizați.

Dublat: Vineri pana Duminica, Miercuri 11:40

Joi 11:50

Plane / S.O.S.: Aterizare forțată

Regia: Jean-François Richet

Cu: Gerard Butler, Mike Colter

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 112 min

Rating: N 15

În filmul de acțiune SOS: Aterizare Forțată, pilotul Brodie Torrance (Gerard Butler) își salvează pasagerii de la o lovitură de fulger, făcând o aterizare riscantă pe o insulă sfâșiată de război – doar pentru a descoperi că supraviețuirea aterizării a fost doar începutul. Când majoritatea pasagerilor sunt luați ostatici de rebeli periculoși, singura persoană pe care Torrance se poate baza pentru ajutor este Louis Gaspare (Mike Colter), un criminal transportat de FBI. Pentru a salva pasagerii, Torrance va avea nevoie de ajutorul lui Gaspare și află că el îi poate oferi mai mult decât pare la prima vedere.

Vineri, Luni pana Miercuri 12:50

Avatar: The Way of Water 3D / Avatar: Calea apei

Regia: James Cameron

Cu: Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 195 min

Rating: AP 12

La câțiva ani după lupta cu pământenii, extratereștrii de pe Pandora își continuă liniștiți viețile. Jake Sully trăiește fericit în noul lui corp alături de iubita lui. Fericirea celor de pe Pandora este însă pe cale sa fie distrusă de o nouă amenințare. North este liderul unui clan de extratereștrii necunoscuți care își spun „venusieni”. Acestia încep încetul cu încetul să provoace mari pagube pe Pandora, iar Jake realizează că trebuie să ia masuri împotriva fiarelor spațiale. Pe locuitorii de pe Pandora îi așteaptă o bătălie epică în care Jake va trebui să riște totul, poate chiar și propria lui viață.

Vineri pana Miercuri 15:10

Joi 12:50

Puss in Boots: The Last Wish 3D / Motanul încălțat: Ultima dorință

Regia: Joel Crawford, Januel Mercado

Cu: Antonio Banderas, Salma Hayek, Florence Pugh, Olivia Colman

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Comedie, FamilieFantastic

Durată: 105 min

Rating: AG

Pentru prima dată în mai bine de un deceniu, DreamWorks Animation prezintă o nouă aventură în universul Shrek, în timp ce îndrăznețul haiduc Motanul încălțat descoperă că pasiunea lui pentru pericol și nesocotirea față de siguranță și-au luat amprenta pe sănătatea lui. Motanul a distrus opt din cele nouă vieți ale sale, deși a pierdut numărătoarea pe parcurs. Recuperarea acelor vieți îl va trimite pe Motanul încălțat în cea mai mare aventură de căutare de până acum.

Dublat: Luni, Marti 12:00

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.