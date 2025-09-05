Cătălin Olariu, noul director executiv al APIA Alba, și-a început mandatul: „Ușile instituției vor fi deschise pentru toți fermierii”

Cătălin Olariu, noul director executiv al APIA Alba, și-a început mandatul începând din această săptămână: „Ușile instituției vor fi deschise pentru toți fermierii”

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Alba are, începând cu 3 septembrie 2025, un nou director executiv. Funcția a fost preluată temporar de Cătălin Olariu, un profesionist cu o experiență de peste 15 ani în cadrul instituției, care a acordat un scurt interviu Ziarului Unirea în care a vorbit despre cariera sa și obiectivele pentru perioada următoare.

Cătălin Olariu a activat mai întâi la centrul local APIA Câmpeni, iar din 2016 la Centrul Județean Alba. Între 2017 și 2022 a ocupat funcția de director adjunct, iar din 2020 a preluat atribuțiile de șef la Direcția Control pe teren. Noul mandat, în calitate de director executiv, este valabil până la sfârșitul acestui an, urmând ca ulterior să fie organizat un concurs sau să fie dispuse alte măsuri administrative.

„Cu data de 3 septembrie 2025 am fost numit director executiv al APIA Alba. Este un mandat temporar, valabil până la sfârșitul acestui an”, a precizat Cătălin Olariu.

Despre experiența sa profesională, acesta a spus: „Lucrez în APIA din 2010. Am început la Câmpeni, iar din 2016 m-am transferat la Centrul Județean Alba. Am 15 ani de experiență în instituție, iar timp de cinci ani, între 2017 și 2022, am fost director adjunct.”

În ceea ce privește obiectivele imediate, noul director executiv a a vorbit despre importanța respectării termenelor pentru plățile către fermieri: „În primul rând, trebuie să ne încadrăm în termenele pentru efectuarea plăților, astfel încât banii să ajungă la timp la fermieri. De asemenea, ușile instituției vor fi deschise pentru toți cei care au nelămuriri sau întrebări.”

Directorul a adăugat că experiența acumulată la Serviciul Control pe teren i-a oferit o perspectivă complexă asupra activității APIA: „Din 2020 până în prezent am preluat atribuțiile de șef al serviciului control teren. A fost o experiență care m-a ajutat să înțeleg și mai bine mecanismele de funcționare ale instituției.”

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI