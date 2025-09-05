Rămâi conectat

Curier Județean

Cătălin Olariu, noul director executiv al APIA Alba, și-a început mandatul: „Ușile instituției vor fi deschise pentru toți fermierii”

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum o oră

în

De

Cătălin Olariu, noul director executiv al APIA Alba, și-a început mandatul începând din această săptămână: „Ușile instituției vor fi deschise pentru toți fermierii”

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Alba are, începând cu 3 septembrie 2025, un nou director executiv. Funcția a fost preluată temporar de Cătălin Olariu, un profesionist cu o experiență de peste 15 ani în cadrul instituției, care a acordat un scurt interviu Ziarului Unirea în care a vorbit despre cariera sa și obiectivele pentru perioada următoare.

Cătălin Olariu a activat mai întâi la centrul local APIA Câmpeni, iar din 2016 la Centrul Județean Alba. Între 2017 și 2022 a ocupat funcția de director adjunct, iar din 2020 a preluat atribuțiile de șef la Direcția Control pe teren. Noul mandat, în calitate de director executiv, este valabil până la sfârșitul acestui an, urmând ca ulterior să fie organizat un concurs sau să fie dispuse alte măsuri administrative.

Apulum Agraria 2025

Cu data de 3 septembrie 2025 am fost numit director executiv al APIA Alba. Este un mandat temporar, valabil până la sfârșitul acestui an”, a precizat Cătălin Olariu.

Despre experiența sa profesională, acesta a spus: „Lucrez în APIA din 2010. Am început la Câmpeni, iar din 2016 m-am transferat la Centrul Județean Alba. Am 15 ani de experiență în instituție, iar timp de cinci ani, între 2017 și 2022, am fost director adjunct.”

În ceea ce privește obiectivele imediate, noul director executiv a a vorbit despre importanța respectării termenelor pentru plățile către fermieri: „În primul rând, trebuie să ne încadrăm în termenele pentru efectuarea plăților, astfel încât banii să ajungă la timp la fermieri. De asemenea, ușile instituției vor fi deschise pentru toți cei care au nelămuriri sau întrebări.”

Directorul a adăugat că experiența acumulată la Serviciul Control pe teren i-a oferit o perspectivă complexă asupra activității APIA: „Din 2020 până în prezent am preluat atribuțiile de șef al serviciului control teren. A fost o experiență care m-a ajutat să înțeleg și mai bine mecanismele de funcționare ale instituției.”

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Petiție pentru viitorul educației și patrimoniului cultural la Alba Iulia: Comunitatea cere înapoi Colegiul Academic Bethlen

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 4 minute

în

5 septembrie 2025

De

Petiție pentru viitorul educației și patrimoniului cultural la Alba Iulia: Comunitatea vrea înapoi Colegiul Academic Bethlen O petiție lansată recent pentru redarea patrimoniului educațional al Alba Iuliei a strâns până acum 95 de semnături. Inițiativa aparține lui Claudiu Traian Simedru, care solicită autorităților locale să preia responsabilitatea pentru Colegiul Academic Bethlen, o instituție de tradiție, […]

Citește mai mult

Curier Județean

5 septembrie 2025 | Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia

Lucian Daramus

Publicat

acum 3 ore

în

5 septembrie 2025

De

Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia Vineri, 5 septembrie 2025, începând cu ora 22.00, la Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia, va fi săvârșită slujba privegherii. În prima parte vor fi oficiate Vecernia și Utrenia, urmând ca de la miezul nopții să fie celebrată Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. […]

Citește mai mult

Curier Județean

Video | Concurs de tir „Cupa General Ion Bunoaica” – ediția I, organizat de Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba

Unirea Ziarul

Publicat

acum 4 ore

în

5 septembrie 2025

De

Concurs de tir „Cupa General Ion Bunoaica” – ediția I, organizat de Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba Astăzi, 05 septembrie 2025, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba a organizat concursul de tir cu pistolul, sub denumirea Cupa’’ General dr Ion BUNOAICA” – Ediția I. Competiția a avut loc cu prilejul sărbătoririi Zilei Inspectoratului General al Jandarmeriei […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Elevii ies în stradă alături de profesori: Protest amplu la începutul noului an școlar, pe 8 septembrie

Elevii ies în stradă alături de profesori: Protest amplu național la începutul noului an școlar, pe 8 septembrie Uniunea Elevilor...
Actualitateacum 2 ore

Amenzi între 5.000 și 20.000 de lei: Dacă ești nepoliticos sau agresiv cu funcționarii publici, riști sancțiuni usturătoare – proiect de lege

Amenzi între 5.000 și 20.000 de lei: Dacă ești nepoliticos sau agresiv cu funcționarii publici, riști sancțiuni usturătoare – proiect...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 5 ore

FOTO | ACCIDENT CUMPLIT pe DN 79: O persoană a decedat și alte două au fost rănite grav după impactul violent dintre 2 autoutilitare și un autoturism

ACCIDENT CUMPLIT pe DN 79: O persoană a decedat și alte două au fost rănite grav după impactul violent dintre...
Ştirea zileiacum 7 ore

Scene incredibile pe străzile din Alba Iulia: Doi bărbați, fără permis și beți, s-au plimbat cu aceeași mașină furată

Scene incredibile pe străzile din Alba Iulia: Doi bărbați, fără permis și beți, s-au plimbat cu aceeași mașină furată Doi...

Curier Județean

Curier Județeanacum 4 minute

VIDEO | Petiție pentru viitorul educației și patrimoniului cultural la Alba Iulia: Comunitatea cere înapoi Colegiul Academic Bethlen

Petiție pentru viitorul educației și patrimoniului cultural la Alba Iulia: Comunitatea vrea înapoi Colegiul Academic Bethlen O petiție lansată recent...
Curier Județeanacum o oră

Cătălin Olariu, noul director executiv al APIA Alba, și-a început mandatul: „Ușile instituției vor fi deschise pentru toți fermierii”

Cătălin Olariu, noul director executiv al APIA Alba, și-a început mandatul începând din această săptămână: „Ușile instituției vor fi deschise...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 6 ore

FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș

Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna...
Politică Administrațieacum 11 ore

FOTO | Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru

Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru Este aproape de final...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 14 ore

5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu

5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu În...
Opinii - Comentariiacum 14 ore

5 septembrie, Ziua Internațională a Carității: „Dacă nu poţi să hrăneşti o sută de oameni, atunci hrăneşte unul singur”

5 septembrie, Ziua Internaționala a Carității: „Dacă nu poţi să hrăneşti o sută de oameni, atunci hrăneşte unul singur” Acţiunile...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea