Cât este stimulentul de inserție 2026: Acte necesare și pașii de urmat de mamele care revin la muncă

În 2026, statul oferă un sprijin financiar pentru părinții care revin mai devreme la job, cunoscut sub denumirea de stimulent de inserție. De la condițiile de eligibilitate până la lista completă a actelor, iată tot ce trebuie să știi despre acest ajutor în 2026.

Ce este stimulentul de inserție și cine are dreptul să îl primească

Stimulentul de inserție este un ajutor financiar acordat părinților care revin la muncă în perioada în care ar avea dreptul la concediu de creștere copil, notează stirileprotv.ro.

Conform OUG nr. 111/2010, pot beneficia de acest drept:

-unul dintre părinții copilului

-persoana care a adoptat copilul

-persoana căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției

-persoana care are copilul în plasament sau în plasament de urgență

-tutorele legal

De asemenea, în anumite situații, dreptul poate fi acordat și părintelui supraviețuitor, dacă celălalt părinte a decedat, chiar și în cazul în care acesta nu îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege.

Un caz special este cel al asistentului maternal profesionist. Acesta poate beneficia de stimulentul de inserție doar pentru propriii copii, nu și pentru copiii pe care îi are în îngrijire.

Important: dreptul nu se acordă automat, ci trebuie solicitat prin depunerea unui dosar.

Condițiile de eligibilitate în 2026

Pentru a beneficia de stimulentul de inserție în 2026, trebuie îndeplinite mai multe condiții stabilite prin legislație:

-realizarea de venituri impozabile timp de minimum 12 luni în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului

-existența dreptului la concediu de creștere copil

-reluarea activității și obținerea de venituri impozabile

-depunerea cererii și a dosarului complet

Veniturile pot proveni din:

-salarii

-activități independente (PFA, drepturi de autor)

-activități agricole sau alte surse impozabile

Perioadele asimilate

Legea permite includerea unor perioade considerate echivalente, cum ar fi:

-concedii medicale

-șomaj sau șomaj tehnic

-studii universitare sau postuniversitare

-concediu de creștere copil anterior

-perioade între contracte de muncă

Aceste prevederi sunt stabilite în normele de aplicare ale OUG 111/2010.

Situațiile în care nu se acordă stimulentul

Există și situații în care părinții nu pot beneficia de acest sprijin:

-nu realizează venituri impozabile după revenirea la muncă

-nu îndeplinesc condiția celor 12 luni de venituri

-rămân în concediu de creștere copil

-dosarul este incomplet sau depus peste termen

-încearcă să cumuleze stimulentul cu indemnizația de creștere copil

Este important de știut că cele două beneficii nu pot fi acordate simultan.

Valoarea stimulentului și durata de acordare

În 2026, suma pe care o primești depinde strict de momentul în care te întorci la muncă.

Conform OUG nr. 111/2010, stimulentul de inserție reprezintă 50% din indemnizația minimă pentru creșterea copilului, însă în practică este acordat în două valori fixe, stabilite prin legislația actuală.

Pe scurt: cu cât revii mai devreme, cu atât primești mai mult.

1. Dacă te întorci devreme la muncă

Primești 1.500 de lei pe lună dacă:

-revii la job înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni

-sau înainte de 1 an, în cazul copilului cu dizabilități

Acești bani se acordă până când copilul împlinește:

-2 ani

-sau 3 ani (dacă are dizabilități)

De aceeași sumă beneficiază și părinții care nu intră deloc în concediu de creștere copil și revin la muncă după cele 42 de zile obligatorii de după naștere.

Important de înțeles este că această sumă NU se acordă până la finalul perioadei de 3 sau 4 ani. Cei 1.500 de lei se acordă doar până când copilul împlinește 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu dizabilități.

După acest prag, valoarea stimulentului scade automat, chiar dacă tu continui să lucrezi.

2. Dacă te întorci mai târziu la muncă

Primești 650 de lei pe lună dacă:

-revii la muncă după ce copilul a împlinit 6 luni

-sau după 1 an (în cazul copilului cu dizabilități)

Această sumă se acordă până când copilul ajunge la 3 ani sau 4 ani (dacă are dizabilități).

Important: poți primi bani și după 2 ani

Chiar dacă nu te-ai întors mai devreme la muncă, nu pierzi complet acest beneficiu.

Conform HG nr. 536/2021, dacă revii la job după ce copilul împlinește 2 ani, poți primi în continuare 650 de lei pe lună, până la 3 ani (sau 4 ani în cazul copilului cu dizabilități).

Cum se acordă stimulentul de inserție – pașii obligatorii

Pentru a primi stimulentul de inserție, nu este suficient doar să revii la muncă. Există câțiva pași esențiali care trebuie respectați.

În primul rând, trebuie să îți anunți angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte de reluarea activității. Este o obligație legală și un pas important pentru a putea beneficia de acest drept.

După revenirea la job, ai nevoie de o adeverință de la angajator care să confirme data reluării activității și perioada concediului de creștere copil. Acest document este obligatoriu în dosar.

Urmează pregătirea și depunerea dosarului complet la primărie sau la direcția de asistență socială. Dacă actele sunt în regulă, cererea este aprobată, iar plata se face lunar.

Când trebuie să înceapă mama serviciul pentru a primi stimulentul de inserție

Momentul în care alegi să te întorci la muncă este, de fapt, cel mai important factor care influențează suma pe care o vei primi.

Regula este simplă: dacă revii mai devreme, primești mai mult.

-dacă te întorci înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni → 1.500 lei/lună

-dacă revii după acest prag → 650 lei/lună

Diferența nu este deloc mică și, în timp, poate însemna câteva mii de lei în plus sau în minus.

Există însă și câteva limite legale de care trebuie să ții cont. Nu poți reveni la muncă mai devreme de 42 de zile după naștere, perioada minimă obligatorie de concediu de maternitate. În plus, trebuie să îți anunți angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte de reluarea activității.

Cele 14 documente necesare pentru dosarul de stimulent de inserție

Pentru a obține stimulentul de inserție, părinții trebuie să depună un dosar complet la primărie sau la direcția de asistență socială. Lista documentelor este stabilită prin legislație, însă în practică poate varia ușor de la o localitate la alta.

În forma standard, dosarul include următoarele 14 documente:

-Cerere tip pentru acordarea stimulentului de inserție

-Actele de identitate ale ambilor părinți (copie + original)

-Certificatul de naștere al copilului (copie + original)

-Certificatul de căsătorie sau livretul de familie (dacă este cazul)

-Certificatele de naștere ale celorlalți copii aflați în întreținere (dacă există)

-Acte care dovedesc situații speciale – adopție, plasament sau tutelă (unde este cazul)

Adeverință de la angajator din care să reiasă:

-perioada concediului de creștere copil

-data reluării activității

-Decizie sau dovadă privind reluarea activității (sau contract de muncă nou)

-Document privind încetarea activității la fostul angajator (dacă este cazul)

-Adeverință ANAF (pentru venituri din activități independente)

-Extras de cont bancar (IBAN) pe numele solicitantului

-Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

-Declarația celuilalt părinte privind situația drepturilor

-Opisul dosarului (se completează la depunere)

Toate documentele depuse în copie trebuie prezentate și în original pentru verificare. Dosarul se depune la autoritățile locale, iar ulterior este analizat de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, instituția care stabilește dreptul și efectuează plata.

Cererea trebuie depusă, de regulă, în termen de 30 de zile de la reluarea activității pentru a nu pierde bani.

Cum se calculează stimulentul de inserție în 2026

Spre deosebire de indemnizația de creștere a copilului, care se calculează în funcție de venituri, stimulentul de inserție nu depinde deloc de salariu.

Cu alte cuvinte, nu contează cât câștigi sau ce venituri ai avut anterior. Statul acordă o sumă fixă, stabilită prin lege, în funcție de momentul în care alegi să revii la muncă.

Există doar două variante:

-1.500 de lei pe lună, dacă te întorci mai devreme (înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni)

-650 de lei pe lună, dacă revii mai târziu

Nu există alte calcule, procente sau formule complicate. Singurul criteriu care influențează valoarea este momentul revenirii la job.

Stimulentul de inserție este un sprijin financiar acordat părinților care revin la muncă în perioada în care ar avea dreptul la concediu de creștere copil sau imediat după terminarea acestuia. În 2026, valoarea acestuia diferă în funcție de momentul revenirii, iar acordarea este condiționată de îndeplinirea criteriilor prevăzute de lege.

Pentru a beneficia de acest drept, este important ca dosarul să fie complet, depus în termen și însoțit de toate documentele necesare.

În acest fel, procesul de acordare se desfășoară fără întârzieri, iar plata stimulentului începe conform prevederilor legale.

