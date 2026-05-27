VIDEO | De ce zace în ruină „Ceainăria” dezafectată de lângă Poarta I a Cetății Alba Carolina. Primar: „E proprietate privată. Încercăm să-i determinăm să refacă această clădire”

Ioana Oprean

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a dezvăluit, miercuri, 27 mai 2026 de ce zace în ruină „Ceainăria” dezafectată de lângă Poarta I a Cetății Alba Carolina. 

„Este o proprietate privată, adevărat exemplu de pată neagră sau gri în Cetatea Alba Carolina. De ani de zile le-am tot trimis adrese proprietarilor. I-am și amendat pentru a-i determina să refacă această clădire, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

În acest an s-a petrecut, însă, un lucru în premieră. S-au adus documentații pentru obținerea unei autorizații de construcție în vederea refacerii fațadei și a acoperișului.

Să sperăm că se va duce la capăt acest lucru…

Dacă nu va trebui să recurgem la exproprieri”, a a declarat edilul albaiulian.

„Am propus ca temporar să fie pus un mesh aici, pentru că nu e ok vizual un asemenea contrast: ajuns aici dai prima dată de frumusețea asta de poartă și apoi vezi în dreapta o ruină care din păcate nu ne aparține.

Nu știu sub ce formă a ajuns proprietate privată.

N-ar fi exclusă nici varianta supraimpozitării pentru nerafacerea fațadelor din zonele istorice, conform modelelor puse în practică de administrații precum cele din Oradea și Timișoara. Astfel proprietarii se vor simți obligați suplimentar să intervină asupra lor sau să le vândă”, a mai spus primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

