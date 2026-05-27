FOTO | 39 de ani de la mutarea blocului A2 din Alba Iulia, cu 80 de apartamente, în greutate de 7.600 de tone: Cum a fost posibil
39 de ani de la mutarea blocului A2 din Alba Iulia, cu 80 de apartamente, în greutate de 7.600 de tone: Cum a fost posibil
Astăzi, 27 mai 2026, s-au împlinit 39 de ani de la mutarea blocului A2 din Alba Iulia, cu 80 de apartamente, în greutate de 7.600 de tone, una dintre realizările excepționale ale ingineriei românești.
Una dintre soluţiile de atunci, pentru a deschide Bulevardul Transilvaniei, a fost evacuarea celor 80 de familii şi demolarea blocului, dar le-a fost greu specialiştilor albaiulieni să se împace cu acest gând. Până la urmă, autorităţile centrale au fost convinse să accepte soluţia prof. dr. ing. Eugen Iordăchescu, de la Institutul „Proiect” Bucureşti – omul care a salvat mai multe clădiri (blocuri şi lăcaşuri de cult) de frenezia arhitectonică a lui Nicolae Ceauşescu.
El este inventatorul metodei translaţiei imobilelor şi a mutat de-a lungul carierei sale 29 de clădiri, dintre care 13 sunt biserici sau mănăstiri. Blocul A2, cu o lungime de 100 de metri, era amplasat perpendicular pe B-dul Transilvaniei, un important ansamblu urbanistic de pe Platoul Romanilor.
Mutarea blocului s-a făcut fără probleme, în timp ce curioşii de la faţa locului priveau uimiţi cum…se mişcă blocul, cu tot cu locatari. Doar familiile de la parterul clădirii au fost nevoite să-şi părăsească pentru un timp locuinţele, restul au privit din balcoane mutarea construcţiei cu o înălţime de 17 metri şi lăţimea de 12 metri, care a fost despărţită în două clădiri independente. Fiecare corp al construcţiei a fost susţinut de un cadru purtător, o platformă de beton, care a fost ridicată cu ajutorul unor prese.
Platforma era aşezată pe roţi şi se deplasa pe şine, fiind împinsă de dispozitive hidraulice comandate de la un pupitru electric. Autorul invenţiei, ing. Iordachescu, nu s-a temut nici un moment de vreun accident, chiar dacă blocul era conectat la reţelele de apă, gaz, canalizare şi electricitate, pentru că nimeni nu s-a abătut de la regulile stabilite de el.
Astfel, acum 39 de ani, la ora la ora 8:35, a început translarea.
Întreaga „călătorie” a durat doar 5 ore şi 40 de minute, pe o axă înclinată de 33 de grade, 50 minute şi 40 de secunde. Translarea s-a făcut cu o retragere şi în acelaşi timp o distanţiere a celor două tronsoane, de 55 de metri. Deplasarea a avut loc fără niciun incident. Pe toată durata translării locatarii au rămas în case, gospodinele şi-au văzut de treburi în bucătărie, copiii s-au jucat în camerele lor. A fost un moment unic să aluneci pe nesimţite cu întregul bloc de pe B-dul 6 Martie, pe B-dul Transilvaniei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | De ce zace în ruină „Ceainăria” dezafectată de lângă Poarta I a Cetății Alba Carolina. Primar: „E proprietate privată. Încercăm să-i determinăm să refacă această clădire”
De ce zace în ruină „Ceainăria” dezafectată de lângă Poarta I a Cetății Alba Carolina. Primar: „E proprietate privată. Încercăm să-i determinăm să refacă această clădire” Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a dezvăluit, miercuri, 27 mai 2026 de ce zace în ruină „Ceainăria” dezafectată de lângă Poarta I a Cetății Alba Carolina. „Este o […]
INCENDIU de litieră de pădure în Horea: Intervin pompierii din Câmpeni, Ocolul Silvic și SVSU
INCENDIU de litieră de pădure în Horea: Intervin pompierii din Câmpeni, Ocolul Silvic și SVSU Un incendiu de litieră de pădure a izbucnit miercuri, 27 mai 2026, în jurul orei 13.00, la Horea. Intervin pompierii din Câmpeni, Ocolul Silvic și SVSU Horea. „Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la litieră de […]
27 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
27 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează miercuri, 27 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică se construiește în județul vecin: Americanii vor investi, doar în prima etapă, 1 miliard de dolari
Primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică se construiește în județul vecin: Americanii vor investi, doar în...
Apicultorii din România vor primi câte 15 euro pentru fiecare familie de albine. Legea a fost adoptată în Parlament
Apicultorii din România vor primi câte 15 euro pentru fiecare familie de albine. Legea a fost adoptată în Parlament Camera...
Știrea Zilei
VIDEO | Vizită a Familiei Regale a României la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Colegiul militar albaiulian, origini în perioada regalității
Vizită a Familiei Regale a României la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Colegiul militar albaiulian, origini în...
VIDEO SPECTACULOS | Se montează grinzile de oțel de greutăți impresionante la viaductul Variantei Ocolitoare a Blajului
VIDEO SPECTACULOS | Se montează grinzile de oțel de greutăți impresionante la viaductul Variantei Ocolitoare a Blajului Moment deosebit pe...
Curier Județean
FOTO | 39 de ani de la mutarea blocului A2 din Alba Iulia, cu 80 de apartamente, în greutate de 7.600 de tone: Cum a fost posibil
39 de ani de la mutarea blocului A2 din Alba Iulia, cu 80 de apartamente, în greutate de 7.600 de...
VIDEO | De ce zace în ruină „Ceainăria” dezafectată de lângă Poarta I a Cetății Alba Carolina. Primar: „E proprietate privată. Încercăm să-i determinăm să refacă această clădire”
De ce zace în ruină „Ceainăria” dezafectată de lângă Poarta I a Cetății Alba Carolina. Primar: „E proprietate privată. Încercăm...
Politică Administrație
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția...
Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan
PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...