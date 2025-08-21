Câștigurile din tranzacții bursiere, vizate de noi taxe: Brokerii și administratorii de fonduri trag un semnal de alarmă asupra efectelor negative
Câștigurile din tranzacții bursiere sunt vizate de noi taxe. Brokerii și administratorii de fonduri avertizează despre efectelor negative ale unei astfel de măsuri
Guvernul analizează o creștere a impozitelor aplicate câștigurilor obținute din tranzacții bursiere, în încercarea de a aduce mai mulți bani la bugetul de stat.
Potrivit unei propuneri înaintate de Ministerul Finanțelor, impozitul pe câștigurile din vânzarea de acțiuni sau alte instrumente financiare ar urma să crească cu un procent.
În prezent, se aplică un impozit de 3% pentru câștigurile din tranzacții realizate în mai puțin de un an și 1% pentru cele derulate pe termen mai lung, fără posibilitatea de a deduce pierderile din alte operațiuni financiare.
„Orice modificare sau creștere de impozite poate duce la migrarea capitalului către piețe externe. Este foarte ușor pentru un investitor să își mute banii din companiile românești către cele internaționale”, atrage atenția Elena Uleia, director de operațiuni al unei firme de brokeraj.
Reprezentanții pieței bursiere susțin că investițiile sunt deja taxate și cer menținerea nivelului actual de impozitare. Și conducerea Bursei de Valori București avertizează că efectele pot fi semnificative.
„Sume foarte mici pot muta miliarde dintr-o piață în alta. Secretul este să găsim un prag optim de impozitare”, a declarat Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București
În prezent, sistemul de colectare a impozitelor din piața de capital funcționează cu o rată de 100%. O eventuală schimbare ar putea pune în pericol acest echilibru. Dacă se introduce o cotă mult mai mare, mecanismul actual nu va mai funcționa. El este bazat pe impozitarea câștigurilor brute, fără deducerea pierderilor.”
Piața de capital românească are o capitalizare totală ce reprezintă 15% din PIB, iar numărul investitorilor activi a depășit 1.000.000.
