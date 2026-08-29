CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei ar putea fi prelungit și după sfârșitul lui 2027. Ce se întâmplă cu banii reținuți până acum

Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei ar putea continua să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate și după termenul stabilit în prezent de lege. O eventuală prelungire a CASS după 31 decembrie 2027 a intrat deja în discuțiile autorităților, în contextul în care Guvernul caută soluții pentru menținerea echilibrului bugetar.

Deocamdată, nu există însă o decizie privind prelungirea măsurii. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a explicat că Ministerul Finanțelor va trebui să analizeze dacă o astfel de soluție este necesară. El a respins totodată ideea că România ar fi obligată de Comisia Europeană să mențină contribuția pentru pensionari.

Discuția apare într-un moment în care casele de pensii primesc solicitări din partea unor pensionari care cer oprirea CASS și recuperarea sumelor deja reținute. În actualul cadru legal, însă, contribuția continuă să fie datorată.

CASS ar putea fi prelungită după sfârșitul anului 2027

În prezent, contribuția de sănătate pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei este o măsură temporară. Potrivit legislației în vigoare, aceasta ar trebui să se aplice până la 31 decembrie 2027.

Situația s-ar putea schimba însă. Dragoș Pîslaru a confirmat că Ministerul Finanțelor va analiza oportunitatea continuării măsurii, în condițiile în care contribuția plătită de pensionari a avut un impact important asupra finanțării sistemului de sănătate.

Potrivit ministrului interimar al Muncii, în lipsa măsurilor adoptate, deficitul sistemului de asigurări de sănătate ar fi fost de aproximativ patru miliarde de lei.

„Va fi analiza Ministerului de Finanțe dacă și cum ar trebui să prelungească ceva”, a declarat Dragoș Pîslaru, potrivit News.ro.

Oficialul a subliniat însă că o asemenea decizie aparține autorităților române și nu trebuie interpretată ca o condiție impusă de Bruxelles. Discuția cu reprezentanții Comisiei Europene a vizat necesitatea existenței unor rezerve bugetare suplimentare, nu impunerea unei anumite măsuri fiscale.

Cât se oprește din pensie pentru CASS

CASS este reținută din pensii începând cu 1 august 2025. Cota este de 10%, însă un detaliu important este că aceasta nu se aplică întregii pensii.

Contribuția se calculează numai pentru partea care depășește pragul de 3.000 de lei. Casa Națională de Pensii Publice explică faptul că, pentru o pensie brută de 4.467 de lei, baza pentru calculul CASS este de 1.467 de lei, ceea ce conduce la o contribuție de 147 de lei după rotunjire.

În cazul unei pensii de 4.000 de lei, diferența față de plafon este de 1.000 de lei. CASS este, așadar, de 100 de lei lunar.

La o pensie de 5.000 de lei, contribuția ajunge la 200 de lei, iar pentru o pensie de 6.000 de lei, la 300 de lei pe lună.

Pe parcursul unui an, impactul devine mai vizibil. Un pensionar cu o pensie de 5.000 de lei plătește, numai din CASS, aproximativ 2.400 de lei într-un an complet, dacă valoarea pensiei și regulile fiscale rămân neschimbate.

Trebuie ținut cont separat și de impozitul pe venit. CNPP precizează că impozitul de 10% se calculează după scăderea plafonului neimpozabil de 3.000 de lei și, după caz, a CASS datorate.

Pensionarii continuă să ceară banii înapoi

În timp ce autoritățile discută posibilitatea continuării măsurii după 2027, unii pensionari încearcă să obțină restituirea sumelor reținute deja.

Casele teritoriale de pensii au primit solicitări prin care beneficiarii cer atât încetarea reținerii contribuției, cât și returnarea banilor încasați până în prezent.

În actualele condiții, simpla depunere a unei cereri nu conduce însă la restituirea CASS. Contribuția este prevăzută de legislația aflată în vigoare și continuă să fie reținută pentru partea din pensie care depășește plafonul stabilit.

Prin urmare, pensionarii nu își pot recupera automat banii doar prin depunerea unei solicitări la casa teritorială de pensii. Pentru ca situația să se schimbe la nivel general ar fi necesară o modificare a cadrului juridic aplicabil.

Ce se întâmplă de la 1 ianuarie 2028

Conform regulilor valabile acum, CASS pentru această categorie de pensionari este prevăzută până la 31 decembrie 2027. Dacă legislația nu va fi modificată până atunci, măsura temporară ar urma să înceteze.

Noutatea este că acest termen nu mai poate fi privit ca unul sigur în perspectiva următorilor ani. Posibilitatea unei prelungiri a intrat în analiza autorităților, însă nu există în acest moment o hotărâre adoptată care să stabilească menținerea CASS după 2027.

Ministerul Finanțelor va trebui să analizeze impactul bugetar și situația sistemului de sănătate înainte ca Guvernul să decidă dacă propune modificarea actualelor reguli.

Pentru pensionarii cu venituri peste plafon, diferența este importantă. Dacă măsura ar fi prelungită, o persoană cu pensie de 5.000 de lei ar continua să piardă 200 de lei lunar numai prin CASS, în condițiile actuale de calcul. Într-o perioadă suplimentară de trei ani, de exemplu, suma ar ajunge la 7.200 de lei, presupunând că pensia, plafonul și cota contribuției ar rămâne neschimbate.

Până la apariția unei eventuale modificări legislative, regula rămâne însă cea actuală: CASS de 10% se aplică exclusiv părții din pensie care depășește 3.000 de lei, iar măsura este prevăzută până la sfârșitul anului 2027.

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