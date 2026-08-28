Ce beneficii are consumul de prune pentru oase, digestie și sănătate în general
Ce beneficii are consumul de prune pentru oase, digestie și sănătate în general
De la remediu tradițional pentru constipație la aliment studiat în cercetări clinice: prunele revin în atenție datorită fibrelor, polifenolilor și unor efecte promițătoare asupra sănătății osoase.
Au fost mult timp asociate aproape exclusiv cu digestia și cu efectul lor laxativ. Astăzi însă, prunele uscate — cunoscute și ca prune deshidratate — atrag atenția cercetătorilor pentru un motiv mai larg: combinația dintre fibre, sorbitol și compuși polifenolici le transformă într-un aliment cu un profil nutrițional interesant. Cercetările clinice recente sugerează beneficii în special pentru tranzitul intestinal și sănătatea oaselor, în timp ce efectele asupra colesterolului și sănătății cardiometabolice rămân promițătoare, dar nu definitive.
Digestia: aici dovezile sunt cele mai intuitive
Prunele conțin fibre și sorbitol, un alcool de zahăr care poate favoriza retenția apei în intestin și stimularea tranzitului. O analiză sistematică a studiilor clinice a constatat că, la persoanele cu constipație, consumul a 100 g de prune pe zi timp de trei săptămâni a crescut frecvența scaunelor și a îmbunătățit consistența acestora, comparativ cu psyllium.
Cercetări mai recente au confirmat că produsele pe bază de prune pot ameliora scaunele tari și simptomele constipației. Totuși, o meta-analiză din 2023 arată că diferența față de psyllium nu este întotdeauna semnificativă, ceea ce înseamnă că prunele sunt o opțiune alimentară utilă, nu un „tratament-minune”.
Surpriza: oasele
Una dintre cele mai interesante direcții de cercetare privește sănătatea osoasă, în special la femeile aflate după menopauză.
Într-un studiu clinic randomizat cu 235 de femei, consumul a 50 g de prune zilnic timp de 12 luni a contribuit la păstrarea densității minerale osoase la nivelul șoldului, în timp ce grupul de control a înregistrat o scădere. Un alt raport din același program de cercetare a indicat menținerea structurii corticale și a rezistenței osoase estimate la nivelul tibiei.
Mai mult, o meta-analiză publicată în 2026, care a inclus 11 studii randomizate și 747 de participanți, a găsit dovezi preliminare pentru beneficii osoase modeste ale consumului de 50–100 g de prune, în special la nivelul coloanei lombare. Autorii subliniază însă că studiile sunt încă puține și prezintă o heterogenitate ridicată.
Cu alte cuvinte, prunele nu înlocuiesc tratamentul osteoporozei, calciul, vitamina D sau exercițiul fizic, dar ar putea avea un loc într-o alimentație orientată spre protejarea oaselor.
Antioxidanții: de unde vine interesul cercetătorilor
Prunele sunt bogate în compuși fenolici, inclusiv acizi clorogenici, substanțe studiate pentru proprietățile lor antioxidante și antiinflamatorii. O parte importantă a dovezilor provine însă din studii de laborator sau animale, astfel că efectele observate acolo nu trebuie prezentate automat ca efecte terapeutice la oameni.
Într-un studiu clinic pe femei aflate după menopauză, consumul zilnic de 50–100 g de prune timp de șase luni a fost asociat cu modificări favorabile ale unor markeri de inflamație și capacitate antioxidantă. Rezultatele sunt interesante, dar provin dintr-un grup relativ restrâns și nu demonstrează că prunele previn bolile cardiovasculare.
Dar colesterolul?
Aici mesajul trebuie nuanțat.
Unele meta-analize ale studiilor cu produse din prune au găsit reduceri ale LDL-colesterolului și, în anumite subgrupuri, ale colesterolului total. O analiză din 2024 a raportat o reducere medie a LDL de aproximativ 12,5 mg/dL, dar autorii au calificat certitudinea dovezilor drept scăzută până la moderată și au cerut studii mai solide.
Pe de altă parte, un studiu randomizat de 12 luni din cadrul „Prune Study” nu a găsit îmbunătățiri semnificative ale markerilor glicemici sau lipidici la femeile care au consumat 50 sau 100 g de prune zilnic.
Prin urmare, este prematur să spunem că prunele „scad colesterolul” ca efect garantat. Mai corect este că există semnale promițătoare, dar dovezile clinice sunt încă neuniforme.
Cât înseamnă, de fapt, o porție?
Studiile care au investigat beneficiile pentru oase au folosit frecvent doze de 50–100 g de prune pe zi.
În viața de zi cu zi însă, nu este obligatoriu să transformăm alimentația într-un experiment clinic. O porție moderată poate fi integrată în iaurt, terci de ovăz, salate, deserturi sau consumată simplu.
Important este și faptul că prunele sunt un fruct uscat: au zaharuri naturale și sunt mai concentrate caloric decât prunele proaspete. De aceea, „mai mult” nu înseamnă automat „mai sănătos”.
Prune întregi sau suc?
Pentru aportul de fibre, prunele întregi au un avantaj clar. Sucul de prune poate avea efect asupra tranzitului, inclusiv datorită sorbitolului, dar procesarea și filtrarea pot reduce sau elimina o mare parte din fibre.
Pentru o gustare cu efect de sațietate și aport de fibre, fructul întreg este, în general, alegerea mai interesantă.
sursa foto: Camelia Gerhardt
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