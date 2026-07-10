Angajare la Primăria Roșia de Secaș: Se caută consilier juridic pentru Compartimentul Resurse Umane și Achiziții. Condiții de participare și calendarul concursului

Primăria comune Roșia de Secaș, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție: Consilier juridic, clasa I, grad asistent, COMPARTIMENT RESURSE UMANE, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE.

Condițiile de participare, calendarul concursului și bibliografia sunt afișate la sediul Primăriei Roșia de Secaș și pe pagina de internet a instituției.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei comunei Roșia de Secaș, în perioada 10.07.2026-29.07.2026, inclusiv, de luni până joi între orele 8.00-16.00.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0799.938.350.

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