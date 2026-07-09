Tragedie fără margini! Gabi Mureșan, triplu campion al României, a decedat într-un mod șocant! Mesajul lui Horațiu Han, primarul comunei Livezile

Fostul mijlocaș Gabi Mureșan, triplu campion al României cu CFR Cluj, a decedat la vârsta de 44 de ani.

„Drum lin Gabi Mureșan ! Nu pot să cred…. În urmă cu câteva săptămâni împărțeam vestiarul de sub Pietricica- Piatra Neamț! … Un caracter și un lider deosebit în viață, sport și administrație. A fost o onoare să te cunosc, să jucăm împreună, să fim vicecampioni europeni! Dumnezeu să te odihnească în pace Gabi!„, este mesajul postat de Horațiu Han, primarul comunei Livezile, coechipier cu defunctul la selecționata primarilor din România!

Veste tragică: în această dimineață, Primăria Apold, comuna din județul Mureș pe care Gabi Mureșan o conducea din 2020, a anunțat decesul fostului mare fotbalist al CFR-ului. „Dragi oameni ai comunității, Astăzi trăim cu toții o mare durere, Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă. Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire!„, Primăria Apold (județul Mureș).

Apar noi informaţii despre cum s-a petrecut tragedia care a dus la moartea lui Gabi Mureșan. Fostul fotbalist s-a stins la 44 de ani, după ce a făcut saună şi a intrat în lac. Ștefan Gadola, acţionar la CFR Cluj şi fost colaborator, a dat detalii despre ce s-a întâmplat. El dezvăluie că Gabi Mureşan s-ar fi stins în urma unui “şoc termic”.

„Am aflat vestea… Am fost foarte apropiat de el. Inclusiv anul ăsta a fost la mine, am mai lucrat împreună și după ce a plecat la primărie. Făcuse un parc fotovoltaic. A fost un om deosebit. Chiar anul acesta venise în lojă, cu Cadu, cu toată lumea. Este un caz șocant, nu pot să cred. Familia l-a căutat și nu l-a găsit. L-a căutat pe camere și au văzut că a sărit în lac după saună. Făcuse o saună și probabil a vrut să se răcorească, avea el obiceiul ăsta. Se pare că a făcut un șoc termic, nu știu încă mai multe amănunte.Atâta știu. Familia a alertat SMURD-ul și l-au găsit… Au încercat să-l resusciteze, a răspuns un pic, dar n-au mai reușit să-l aducă la viață.E șocant! Știți cum era Gabi? Când te loveai de el, parcă te lovea trenul. Atât era de puternic și de solid, avea o constituție fantastică.Mi-au spus colegii… Deac plânge întruna. De când a aflat, plânge, plânge, plânge. E șocat și el, au fost colegi mult timp, așa cum sunt toți”, a declarat Gadola, pentru Gazeta Sporturilor.

Sursa (informații, foto): Gazeta Sporturilor