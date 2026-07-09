Actualitate

Tragedie fără margini! Gabi Mureșan, triplu campion al României, a decedat într-un mod șocant! Mesajul lui Horațiu Han, primarul comunei Livezile

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 minute

în

De

Tragedie fără margini! Gabi Mureșan, triplu campion al României, a decedat într-un mod șocant! Mesajul lui Horațiu Han, primarul comunei Livezile, coechipierul fostului „tricolor” la Selecționata Primarilor!

Fostul mijlocaș Gabi Mureșan, triplu campion al României cu CFR Cluj, a decedat la vârsta de 44 de ani.

Veste tragică: în această dimineață, Primăria Apold, comuna din județul Mureș pe care Gabi Mureșan o conducea din 2020, a anunțat decesul fostului mare fotbalist al CFR-ului. „Dragi oameni ai comunității, Astăzi trăim cu toții o mare durere, Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre.  În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă. Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire!„, Primăria Apold (județul Mureș).

Apar noi informaţii despre cum s-a petrecut tragedia care a dus la moartea lui Gabi Mureșan. Fostul fotbalist s-a stins la 44 de ani, după ce a făcut saună şi a intrat în lac. Ștefan Gadola, acţionar la CFR Cluj şi fost colaborator, a dat detalii despre ce s-a întâmplat. El dezvăluie că Gabi Mureşan s-ar fi stins în urma unui “şoc termic”.

Am aflat vestea… Am fost foarte apropiat de el. Inclusiv anul ăsta a fost la mine, am mai lucrat împreună și după ce a plecat la primărie. Făcuse un parc fotovoltaic. A fost un om deosebit. Chiar anul acesta venise în lojă, cu Cadu, cu toată lumea. Este un caz șocant, nu pot să cred. Familia l-a căutat și nu l-a găsit. L-a căutat pe camere și au văzut că a sărit în lac după saună. Făcuse o saună și probabil a vrut să se răcorească, avea el obiceiul ăsta. Se pare că a făcut un șoc termic, nu știu încă mai multe amănunte.Atâta știu. Familia a alertat SMURD-ul și l-au găsit… Au încercat să-l resusciteze, a răspuns un pic, dar n-au mai reușit să-l aducă la viață.E șocant! Știți cum era Gabi? Când te loveai de el, parcă te lovea trenul. Atât era de puternic și de solid, avea o constituție fantastică.Mi-au spus colegii… Deac plânge întruna. De când a aflat, plânge, plânge, plânge. E șocat și el, au fost colegi mult timp, așa cum sunt toți”, a declarat Gadola, pentru Gazeta Sporturilor.

Sursa (informații, foto): Gazeta Sporturilor

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Mesaj de avertisment din partea fostului premier Florin Cîțu: ,,Băncile românești țin 27,6% din active în titluri de stat — media UE e 9,7%. De aproape trei ori mai concentrat”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

9 iulie 2026

De

Mesaj de avertisment din partea fostului premier Florin Cîțu: ,,Băncile românești țin 27,6% din active în titluri de stat — media UE e 9,7%. De aproape trei ori mai concentrat” Fostul premier Florin Cîțu susține că românii sunt expuși, atât direct, cât și indirect, riscurilor generate de datoria publică a României, prin intermediul sistemului bancar, […]

Citește mai mult

Actualitate

Când începe anul școlar 2026-2027: Elevii se întorc în bănci la începutul lunii septembrie. Când sunt programate vacanțele

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

9 iulie 2026

De

Când începe anul școlar 2026-2027: Elevii se întorc în bănci la începutul lunii septembrie. Când sunt programate vacanțele Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe data de 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027.  Anul școlar va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri iar pentru clasele a XII-a […]

Citește mai mult

Actualitate

Pensii 2026 | Cum pot fi moșteniți banii din contul de pensie privată obligatorie. Ce spune legea despre Pilonul II

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

9 iulie 2026

De

Pensii 2026 | Cum pot fi moșteniți banii din contul de pensie privată obligatorie. Ce spune legea despre Pilonul II Cei mai mulți români cred că sumele acumulate în contul de pensie privată obligatorie, mai exact din Pilonul II, se pierd dacă participantul decedează înainte de pensionare. În realitate, legea prevede exact contrariul. Banii din […]

Citește mai mult