Viitorul Sântimbru, meci pentru finală, cu Vulturii Târgu Mureș | Campioana din Alba, șansă de a câștiga a doua oară Cupa României, faza regională!
Viitorul Sântimbru, meci pentru finală, cu Vulturii Târgu Mureș | Campioana din Alba, șansă de a câștiga a doua oară Cupa României, faza regională!
Viitorul Sântimbru joacă sâmbătă, 11 iulie, la ora 18.00, în deplasare, pe „TranSil” a doua partidă din cadrul Cupei României, faza județeană.
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Campioana din Alba are oportunitatea să câștige a doua oară trofeul, precedenta dată fiind acum doi ani, 4-3, după prelungiri, cu ASF Pogăceaua. Comparativ cu acel joc, antrenori sunt tot Adrian Bicheși (va fi prezent la meci) și Dan Comșa, iar din efectiv mai fac parte Ov. Crișan, B. Popa, B. Popescu, Birk, Goguța, Epure, Ivașcu sau Barna.
De asemenea, la joc vor ajunge și Ovidiu și Adrian Hulea, absenți, din notive de concediu, la confruntarea de miercuri.
Viitorul a dat lovitura în primul meci din competiția „KO” și a învins, 2-1, marea favorită Corona Brașov, care întâlnește miercuri, acasă pe Vulturii Tg. Mureș
Finala Cupei Regiunilor este în 18 iulie, la câștigătoarea grupei, respectiv la Galtiu, Brașov sau Tg. Mureș
Vulturii au terminat pe locul 4 competiția din Mureș, iar în finala Cupei au învins 2-0, pe Mureșul Luduș. În campionat, au încurcat lupta la vârf după ce au învins, 3-1, în deplasare, când mai erau câteva runde, pe Academica Transilvania Târgu Mureș, victima Sântimbrului la barajul de promovare (1-3, 0-2)
Foto: SZILAGYI Peter
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