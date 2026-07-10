13 iulie 2026 | Lucrări la rețeaua de apă în Alba Iulia: Furnizarea, întreruptă temporar în cartierul Arex
Lucrări la rețeaua de apă în Alba Iulia: Furnizarea, întreruptă temporar în cartierul Arex
Lucrări de cuplare a noii rețele de apă potabilă în cartierul Arex: luni, 13 iulie 2026, între orele 08.00 – 20.00, se întrerupe furnizarea apei potabile pe str. Grigore Antipa, str. Emil Racoviță (blocurile din ansamblul Green Residence) și societățile de pe str. Gheorghe Șincai nr. 10.
„SC APA CTTA SA Alba – Sucursala Alba Iulia anunță întreruperea furnizării apei potabile în data de 13 iulie 2026, între orele 08.00 – 20.00, în municipiul Alba Iulia, pe str. Grigore Antipa, blocurile din zona Arex de pe str. Emil Racoviță (Green Residence) și societățile de pe str. Gheorghe Șincai nr. 10, în vederea cuplării noii rețele de apă potabilă de pe str. Grigore Antipa.
Rugăm consumatorii să își asigure rezervele de apă necesare pe perioada întreruperii.
La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate. În acest caz, rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere.
Eventualele perturbații, precum și zonele în care acestea apar, pot fi semnalate la numărul unic Call Center: 0377.900.400 (program L-J: 08:00-16:30, V: 08:00-14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numărul de telefon 0258/810.463, în vederea intervenției.
Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, se arată într-un comunicat al companiei de apă.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
Tânăr din Alba, cu mandat european de arestare pentru jaf armat și organizat, emis de autoritățile din Spania, reținut de polițiștii din Alba Iulia
Tânăr din Alba, cu mandat european de arestare pentru jaf armat și organizat, emis de autoritățile din Spania, reținut de polițiștii din Alba Iulia Un tânăr din județul Alba, cu mandat european de arestare pentru jaf armat și organizat, emis de autoritățile din Spania, a fost reținut de polițiștii din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, […]
Tânăr din Alba Iulia, cercetat de polițiști după ce ar fi desenat cu spray tip graffiti cinci simboluri cu caracter antisemit pe fațada Sinagogii Vechi din municipiu
Tânăr din Alba Iulia, cercetat de polițiști după ce ar fi desenat cu spray tip graffiti cinci simboluri cu caracter antisemit pe fațada Sinagogii Vechi din municipiu Un tânăr din Alba Iulia este cercetat de polițiști după ce ar fi desenat cu spray tip graffiti, cinci simboluri cu caracter antisemit pe fațada Sinagogii Vechi din […]
Angajare la Primăria Roșia de Secaș: Se caută consilier juridic pentru Compartimentul Resurse Umane și Achiziții. Condiții de participare și calendarul concursului
Angajare la Primăria Roșia de Secaș: Se caută consilier juridic pentru Compartimentul Resurse Umane și Achiziții. Condiții de participare și calendarul concursului Primăria comune Roșia de Secaș, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție: Consilier juridic, clasa I, grad asistent, COMPARTIMENT RESURSE UMANE, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sporul natural al populației din România, negativ în luna mai 2026. Cu 1,8 mai multe decese decât nașteri. Date INS
Sporul natural al populației din România, negativ în luna mai 2026. Cu 1,8 mai multe decese decât nașteri. Date INS...
Care este cauza probabilă a morții lui Gabi Mureșan: Fostul mare fotbalist a avut colegi din Alba în Selecționata Primarilor
Care este cauza probabilă a morții lui Gabi Mureșan: Fostul mare fotbalist a avut colegi din Alba în Selecționata Primarilor...
Știrea Zilei
VIDEO | Momente tensionate și replici acide între primarul din Alba Iulia, președintele AIDA-TL și un lider de sindicat: „Mințiți cum respirați” / „Trei fabrici nu își vor putea desfășura activitatea”
Momente tensionate și replici acide între primarul din Alba Iulia, președintele AIDA-TL și un lider de sindicat: „Mințiți cum respirați”...
FOTO | Victor Dobra, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, medalie de aur la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale. Performanță impresionantă obținută de România
Victor Dobra, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, medalie de aur la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale....
Curier Județean
Tânăr din Alba, cu mandat european de arestare pentru jaf armat și organizat, emis de autoritățile din Spania, reținut de polițiștii din Alba Iulia
Tânăr din Alba, cu mandat european de arestare pentru jaf armat și organizat, emis de autoritățile din Spania, reținut de...
Tânăr din Alba Iulia, cercetat de polițiști după ce ar fi desenat cu spray tip graffiti cinci simboluri cu caracter antisemit pe fațada Sinagogii Vechi din municipiu
Tânăr din Alba Iulia, cercetat de polițiști după ce ar fi desenat cu spray tip graffiti cinci simboluri cu caracter...
Politică Administrație
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor mai influenți eurodeputați din Parlamentul European
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...