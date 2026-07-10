13 iulie 2026 | Lucrări la rețeaua de apă în Alba Iulia: Furnizarea, întreruptă temporar în cartierul Arex

Lucrări la rețeaua de apă în Alba Iulia: Furnizarea, întreruptă temporar în cartierul Arex

Lucrări de cuplare a noii rețele de apă potabilă în cartierul Arex: luni, 13 iulie 2026, între orele 08.00 – 20.00, se întrerupe furnizarea apei potabile pe str. Grigore Antipa, str. Emil Racoviță (blocurile din ansamblul Green Residence) și societățile de pe str. Gheorghe Șincai nr. 10.

„SC APA CTTA SA Alba – Sucursala Alba Iulia anunță întreruperea furnizării apei potabile în data de 13 iulie 2026, între orele 08.00 – 20.00, în municipiul Alba Iulia, pe str. Grigore Antipa, blocurile din zona Arex de pe str. Emil Racoviță (Green Residence) și societățile de pe str. Gheorghe Șincai nr. 10, în vederea cuplării noii rețele de apă potabilă de pe str. Grigore Antipa.

Rugăm consumatorii să își asigure rezervele de apă necesare pe perioada întreruperii.

La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate. În acest caz, rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care acestea apar, pot fi semnalate la numărul unic Call Center: 0377.900.400 (program L-J: 08:00-16:30, V: 08:00-14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numărul de telefon 0258/810.463, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, se arată într-un comunicat al companiei de apă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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