Carduri sociale 2025 | În septembrie 2025 intră prima tranșă: Cum se fac plățile
Cardurile sociale pentru persoane nevoiașe urmează să fie încărcate cu prima tranșă din suma aferentă anului în curs în septembrie 2025.
În 2025, cardurile sociale vor fi încărcate de două ori: prima tranșă, în valoare de 125 de lei, va fi virată în septembrie, iar a doua tranșă, tot de 125 de lei, va fi distribuită în decembrie.
Fiecare beneficiar va încasa în total 250 de lei până la sfârșitul anului, sumă ce poate fi utilizată pentru cumpărarea de alimente și produse de strictă necesitate sau pentru plata meselor calde în unități autorizate.
Beneficiarii acestui sprijin financiar sunt:
– pensionarii din sistemul public (pensie de limită de vârstă, pensie anticipată sau de invaliditate), cu venituri nete de cel mult 2.210 lei/lună;
– persoanele cu dizabilități (grad grav, accentuat sau mediu), indiferent de vârstă, dacă venitul nu depășește același plafon;
– familiile cu minimum doi copii, cu venit pe membru de familie de cel mult 675 lei;
– persoanele fără adăpost;
– beneficiarii de ajutor social sau de incluziune, potrivit legislației în vigoare;
– familiile care primesc alocație pentru susținerea familiei;
– persoanele ori familiile aflate temporar în situații critice de viață.
Conform datelor oficiale, peste 2,4 milioane de români s-au aflat în 2024 în aceste categorii de sprijin, iar numărul beneficiarilor se va menține la același nivel și în 2025.
