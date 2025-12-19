Carduri educaționale 2026: Cardurile educaționale pentru elevi, alimentate cu 500 de lei. Până când trebuie să intre banii
Dragoș Pâslaru, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat că urmează să fie alimentate cardurile educaționale nou emise, cu suma de 500 de lei, până astăzi, vineri 19 decembrie.
În luna ianuarie vor fi emise și încărcate alte carduri, potrivit EduPedu.ro.
Este vorba despre circa 122.000 de carduri educaționale, destinate beneficiarilor care fie și-au actualizat datele față de anul trecut, fie accesează acest sprijin din fonduri europene pentru prima dată. Cardurile au fost deja distribuite unităților de învățământ și ridicate de părinți. Vineri, 19 decembrie, reprezintă ultima zi de cursuri.
Anterior, la data de 27 noiembrie, aproape 500.000 de carduri educaționale aferente beneficiarilor care dețineau deja suportul electronic din anul precedent au fost alimentate cu suma de 500 de lei pentru anul școlar în desfășurare. Cu acea ocazie, ministrul a anunțat emiterea cardurilor pentru alți 209.696 de copii nou eligibili sau pentru cei ale căror date au suferit modificări.
Cardurile educaționale sunt finanțate din fonduri europene, în baza OUG nr. 83/2023, și sunt destinate preșcolarilor și elevilor dezavantajați din învățământul de stat primar și gimnazial. Pentru anul școlar 2025–2026, datele centralizate prin aplicația EduVouchers a STS indică un număr de 674.975 de elevi eligibili. Bugetul a fost suplimentat, astfel încât 666.373 de elevi vor beneficia de sprijin, în valoare totală de 333.186.500 de lei.
