Cardul european de sănătate 2025: Crește perioada pentru anumite categorii de persoane. Anunțul CNAS

Un nou proiect legislativ, care a fost inclus în cel de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare și validat recent de Curtea Constituțională a României, aduce modificări importante pentru milioane de români. Documentul prevede extinderea perioadei de valabilitate a cardului european de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane.

Măsura urmează să intre în vigoare după promulgarea legii și publicarea ei în Monitorul Oficial, iar scopul principal este reducerea cheltuielilor administrative și simplificarea accesului la servicii medicale pentru asigurați.

Cardul european de sănătate va fi valabil mai mult pentru pensionari și copii

În forma actuală, cardul european de sănătate este valabil timp de doi ani de la data emiterii. Noua lege menține această regulă ca termen general, însă introduce excepții pentru două categorii importante de beneficiari: pensionarii cu vârsta de peste 65 de ani și copiii.

Conform proiectului legislativ, pentru cardurile europene emise începând cu 1 octombrie 2025, perioada de valabilitate va fi:

-10 ani de la data emiterii pentru persoanele fizice care sunt pensionari și au împlinit vârsta de 65 de ani;

-până la împlinirea vârstei de 18 ani, pentru copii.

Astfel, în loc să fie nevoie de reemiterea cardului o dată la doi ani, aceste persoane vor beneficia de documente valabile pe perioade mai lungi, fără costuri și birocrație suplimentară.

Scopul măsurii: reducerea cheltuielilor și eficientizarea sistemului

Autoritățile au explicat că modificarea legii are ca obiectiv reducerea cheltuielilor de administrare și funcționare a Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Cardul european este tipărit și distribuit pe cheltuiala statului, iar prelungirea valabilității pentru categoriile care nu își schimbă statutul de asigurat în timp înseamnă economii semnificative la buget.

„Pentru un număr de 12.545 persoane cu vârsta de 65 ani și peste pentru care au fost eliberate carduri europene valabile la data interogării bazei de date (iulie 2025) a fost cheltuită suma de 144.267,50 lei, iar pentru un număr de 122.269 copii cu vârsta sub 18 ani s-a cheltuit suma de 1.406.093,50 lei, prețul de tipărire al unui card european fiind de 11,5 lei. Având în vedere perioada de valabilitate de 2 ani a cardului european, estimăm o economie în bugetul FNUASS anuală de 775.180,5 lei”, arată datele furnizate de autorități.

Această măsură are un impact administrativ pozitiv: scade volumul de muncă al instituțiilor care emit cardurile și simplifică procesul pentru cetățeni.

Cardul european de sănătate: la ce folosește și cum se obține

Cardul european de asigurări sociale de sănătate permite accesul la servicii medicale necesare pe durata unei șederi într-un stat membru al Uniunii Europene, pentru o perioadă de maximum 12 luni. Documentul este valabil indiferent de motivul deplasării – fie că este vorba de turism, studii, motive familiale sau profesionale.

El se eliberează pe baza unei cereri depuse de persoana asigurată, fie online, fie la casa de asigurări de sănătate de care aparține. Cardul oferă dreptul la tratamente medicale în aceleași condiții ca pentru persoanele asigurate din țara vizitată, evitând costurile suplimentare în situații de urgență.

Următorii pași pentru aplicarea legii

Pentru ca noile reguli privind prelungirea valabilității cardului european de sănătate să intre efectiv în vigoare, proiectul de lege trebuie adoptat de Parlament, promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial.

După publicare, prevederile vor fi aplicate automat cardurilor europene emise începând cu 1 octombrie 2025. Cei care dețin deja un card vor beneficia de noile termene doar la următoarea reemitere, conform regulilor actuale.

