Candidatură surpriză la Consiliul Județean Alba: Vasile Bucur, candidatul AUR la șefia CJ. ”Mi-am propus să câștig această bătălie pentru că meritați mai mult și sunt convins că se pot realiza lucruri minunate și în județul Alba”

Bucur Vasile și-a anunțat candidatura pentru șefia Consilului Județean Alba, din partea alianței pentru unirea românilor (AUR): ”Mi-am propus să câștig această bătălie pentru că meritați mai mult și sunt convins că se pot realiza lucruri minunate și în județul Alba”

”De curând mi-am anunțat oficial candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Judetean Alba. Mulți se așteptau probabil, să candidez din partea unui partid tradițional. Eu, până acum, nu am făcut parte din nici un partid politic, deși am avut de-a lungul timpului o serie de propuneri din partea partidelor tradiționale, unele chiar tentante. Am optat să candidez din partea unui partid nou, tânăr, cu oameni noi, bine intenționați, curați, necompromiși politic.

Voi fi candidatul partidului AUR (Alianța pentru unirea românilor), un partid care m-a motivat prin sloganul acestuia: unire, unitate, dreptate sociala, demnitate.

Mi-am propus să câștig această bătălie pentru că dvs, conjudețenii mei, meritați mai mult și sunt convins că se pot realiza lucruri minunate și aici, în județul Alba. Pentru cei care mă cunosc și știu ce am realizat de-a lungul timpului este un moment de bucurie și speranță. Pentru alții, am stârnit rumoare, iar unii au început deja să își facă stocuri de hârtie igienică.

În curând îmi voi publica Programul electoral și strategia de dezvoltare a județului Alba pe termen scurt și mediu, cu propuneri concrete, cu soluții pentru administrarea cât mai corectă și eficientă a fondurilor bănești destinate acestui județ și valorificarea la maxim a potențialului de resurse naturale și energetice, a potențialului cultural, agricol, turistic și tradițional al județului Alba.

Consider că județul Alba are un potențial fantastic, din toate punctele de vedere, nevalorificat până acum și că printr-o strategie eficientă vom reuși să atragem investitori strategici, fonduri europene, să creăm capacități de producție, noi locuri de muncă, să asigurăm salarii decente, condiții civilizate în spitale, cămine de bătrâni, cămine de ajutor social, școli, grădinițe, un transport județean civilizat, drumuri ca în occident, servicii de calitate și la costuri rezonabile privind furnizarea de apă-canal, energie electrică, termică, gaz metan, etc.

Ce s-a făcut până acum în ultimii 30 de ani, cunoașteți și vedeți și dvs. zi de zi. S-au dărâmat și vândut la fier vechi zeci de fabrici mari, strategice, cu potențial, au fost azvârliți pe stradă zeci de mii, poate chiar sute de mii de muncitori, lăsați pe drumuri fără venituri, fără a li se oferi alternative, mulți dintre ei alegând calea pribegiei și căutându-și un loc de muncă și o viață civilizată în străinătate.

Ce s-a întamplat cu spitalele din județul nostru, o știți…Cum arată Spitalul Județean în anul 2020, Policlinica din Municipiului Alba Iulia, căminele de bătrâni, școlile, grădinițele, transportul județean, cultura, le știți și dvs. Nu cred că vă mulțumesc și vă satisfac dorințele și necesitățile.

Dacă ați vedea un buget anual al Consiliului Județean Alba, pe ce s-au risipit banii alocați pentru multe alte priorități, o să rămâneți ca la stomatolog. Se laudă aceeași conducere învechită și depășită a județului că a atras investitori strategici. Cei cu care se laudă sunt probabil Kronospan și Holzindustrie, adică tocmai cei care indirect ne fură pădurile pe bani puțini și ne servesc cancer pe pâine prin noxele eliberate cu nesimțire în atmosferă sub oblăduirea tăticilor de la județ.

În loc de soluții, de strategii, de programe, ni s-au servit zâmbete ștrengărești pe sub mustață. Dacă sunteți mulțumiți de ceea ce se întâmplă în județul Alba în ultimii 30 de ani, votați aceeași oameni uzați moral, depășiți, compromiși. Înseamnă că suntem un popor blestemat și ne merităm soarta.

Dacă vreți o schimbare, dacă vreți o viață mai bună, civilizată, condiții decente de muncă și de viață, veniți alături de mine și de partidul AUR și vom găsi împreună soluții să facem din acest mioritic picior de plai o gură de rai.

Eu nu fac promisiuni de care nu mă voi putea ține. Voi veni cu soluții concrete, cu programe care să valorifice la maxim potențialul material, cultural, turistic și tradițional al județului Alba, prin folosirea rațională, judicioasă și prioritară a bugetului județean, atragerea de investitori serioși strategici, accesarea de fonduri europene, folosirea rațională și judicioasă a fondurilor bănești alocate, punerea în aplicare a programelor de dezvoltare rurală, de dezvoltare urbană, de asigurare a unor condiții civilizate de viață. Promit să revin cu date concrete.

Votati partidul AUR, votați Bucur Vasile – Președinte al Consiliului Județean Alba!”, a scris Vasile Bucur pe facebook.