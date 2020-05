Când vom putea merge în vacanță peste hotare: Ce țări putem vizita și cu ce vom putea călători

Oficialii au anunţat că de la 1 iunie sunt permise plecările cu trenul, autocarul ori maşina personală. Astfel, vacanţele în afara României primesc undă verde de luni.

Dar asta se întâmplă doar pe hârtie, pentru în practică, cele mai multe ţări au în continuare frontierele închise pentru turişti. Autorităţile noastre pun însă la punct un acord cu Grecia, Bulgăria şi Serbia, ca să putem merge liniştiţi în vacanţă, iar la întoarcere să nu mai fim obligaţi să ne izolăm.

Anunţul oficialilor este clar: de la 1 iunie sunt permise transportul feroviar internaţional şi cel cu autocarul. Însă o dată mult mai realistă de la care am putea pleca în vacanţă, în afara ţării, este 15 iunie. Motivul este cât se poate de simplu. Şi dacă am vrea să plecăm de luni, nu am avea cum.

În continuare, multe ţări au graniţele închise, inclusiv Bulgăria, Grecia, Croaţia, cele mai căutate destinaţii de vacanţă. Inclusiv pe rutele feroviare. Oficialii CFR au anunţat că sunt pregătiţi să repună în circulaţie trenurile, dar aşteaptă acordul partenerilor europeni.

Lucrurile s-ar putea schimba în următoarele 2 săptămâni, timp în care oficialii vor să ajungă la o înţelegere cu cel puţin trei tari pentru a fi reglementat turismul.

Virgil Popescu, ministrul Economiei: “Suntem un grup de lucru cu Bulgaria, Grecia şi Serbia pentru a ajunge la o înţelegere cu cele 3 ţări ca să avem ceva comun pentru intrare şi ieşire.”

Acest acord ar presupune să se renunţe la izolarea obligatorie atât la întrarea în ţara vizitată cât şi la întoarcerea acasă, cum se întâmplă acum. Dacă acordul va fi parafat, ţările vor fi incluse în aşa zise zone COVID free, adică zone libere de covid.

Sunt tot mai multe ţări care intră într-o competiţie acerbă pentru turişti, aşa că vin cu oferte tentante.

Răzvan Pascu: “Serbia a anunţat că vor să suporte o noapte pentru fiecare 3 nopţi petrecute la ei. E firesc să înceapă bătaia pe turişti, pentru că sezonul este mai scurt.”

Guvernul cipriot a anunţat că va acoperi costul vacanţei pentru turiştii care au ghinionul să se îmbolnăvească de Covid în această ţară. Oficialii plătesc mâncarea, cazarea şi medicamentele, dar nu şi biletul de avion. Iar japonezii vor să achite jumătate din costul biletului de avion, pentru cei care vin să-i viziteze când se vor relua zborurile.

În acest moment, traficul aerian este singurul care a rămas tras pe dreapta, probabil până pe 16 iunie.

Sursa: stirileprotv.ro