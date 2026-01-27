Curier Județean

Când va avea loc Sărbătoarea Primăverii 2026 la Aiud: Care este bugetul alocat pentru eveniment

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Consiliul Local Aiud a aprobat recent organizarea evenimentului „Sărbătoarea Primăverii”, în perioada 1-8 martie 2026.

Aleșii locali aiudeni au aprobat și alocarea sumei de 30.000 lei, necesară desfășurării evenimentului.

Fondurile vor fi folosite pentru:

– servicii artistice – 14.000 lei;

– cazare, închiriere sală de evenimente, cafea, apă, fursecuri, prajituri, suc – 7.000 lei;

– flori care vor fi oferite doamnelor și domnișoarelor – 9.000 lei.

Hotărârea Consiliului Local Aiud din 22 ianuarie 2026 a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

