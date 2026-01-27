Când va avea loc Sărbătoarea Primăverii 2026 la Aiud: Care este bugetul alocat pentru eveniment

Lucrătorii de la Apele Române, în luptă cu formațiunile de gheață pe Arieșul Mic, la Ponorel: La Poșaga a fost spart un zăpor de gheață Lucrătorii de la Apele Române au continuat în prima parte a zilei de marți, 27 ianuarie 2026, intervențiile pe teren în bazinul hidrografic al râului Arieș pentru dislocarea formațiunilor de […]