Când va avea loc Sărbătoarea Primăverii 2026 la Aiud: Care este bugetul alocat pentru eveniment
Consiliul Local Aiud a aprobat recent organizarea evenimentului „Sărbătoarea Primăverii”, în perioada 1-8 martie 2026.
Aleșii locali aiudeni au aprobat și alocarea sumei de 30.000 lei, necesară desfășurării evenimentului.
Fondurile vor fi folosite pentru:
– servicii artistice – 14.000 lei;
– cazare, închiriere sală de evenimente, cafea, apă, fursecuri, prajituri, suc – 7.000 lei;
– flori care vor fi oferite doamnelor și domnișoarelor – 9.000 lei.
Hotărârea Consiliului Local Aiud din 22 ianuarie 2026 a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
