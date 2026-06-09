Când va avea loc ediția 2026 a tradiționalului Târg de Fete de pe Muntele Găina: Primele detalii despre artiștii invitați
Când va avea loc ediția 2026 a tradiționalului Târg de Fete de pe Muntele Găina: Primele detalii despre artiștii invitați
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Taxa la gunoi „saltă” de la 1 iulie 2026: Primăria Alba Iulia grăbește procedura pentru aprobarea noilor tarife de salubritate Majorarea salariului minim, creșterea costurilor cu combustibilul și inflația aduc noi scumpiri pentru serviciile de salubritate în Alba Iulia și localitățile din Zona 1 a ADI Salubris. Pentru a respecta termenele impuse de intrarea în […]
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Eric și Eduard Radu, de la „Românii au talent” la… Festivalul Cireșelor 2026, de la Hăpria Ediția 2026 a Festivalului Cireșelor de la Hăpria, desfășurată în perioada 6-7 iunie, a fost cu totul specială – o sărbătoare vie și plină de bucurie, unde fiii și fiicele satului s-au reîntâlnit acasă, în marea familie a comunei […]
Bătaie, fractură gravă și… 8 ani ani de proces: Dosar penal închis prin prescripție, dar cu despăgubiri menținute de Curtea de Apel Alba Iulia
Bătaie, fractură gravă și… 8 ani ani de proces: Dosar penal închis prin prescripție, dar cu despăgubiri menținute de Curtea de Apel Alba Iulia Curtea de Apel Alba Iulia a pus capăt unui dosar început după o altercație violentă petrecută în 2018 la un restaurant, soldată cu fracturarea piciorului victimei și aproximativ 80 de zile […]
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Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 6 iulie 2026: Meteorologii anunță de când ar putea începe canicula. Prognoza meteo actualizată
Cum va fi VREMEA în România până în 6 iulie 2026: Meteorologii anunță de când ar putea începe canicula. Prognoza...
Urmează noi scumpiri în lanț în România. CNSP: ,,S-a estimat o temperare a consumului privat în anul 2026 mai pronunțată decât cea prognozată anterior”
Urmează noi scumpiri în lanț în România. CNSP: ,,S-a estimat o temperare a consumului privat în anul 2026 mai pronunțată...
Știrea Zilei
Când va avea loc ediția 2026 a tradiționalului Târg de Fete de pe Muntele Găina: Primele detalii despre artiștii invitați
Când va avea loc ediția 2026 a tradiționalului Târg de Fete de pe Muntele Găina: Primele detalii despre artiștii invitați...
Taxa la gunoi „saltă” de la 1 iulie 2026: Primăria Alba Iulia grăbește procedura pentru aprobarea noilor tarife de salubritate
Taxa la gunoi „saltă” de la 1 iulie 2026: Primăria Alba Iulia grăbește procedura pentru aprobarea noilor tarife de salubritate...
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Percheziții la Albac: Prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei adus bugetului de stat. O firmă a „uitat” să declare vânzarea de cherestea
Percheziții la Albac: Prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei adus bugetului de stat. O firmă a „uitat” să declare...
FOTO | Sînziana Maria Lupo (Palatul Copiilor Alba), locul I la un concurs național cu participare internațională: „Structură și culoare – Pacea începe cu noi”
Sînziana Maria Lupo (Palatul Copiilor Alba), locul I la un concurs național cu participare internațională: „Structură și culoare – Pacea...
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FOTO | Balastierele și exploatările de agregate minerale din Alba, tot mai aproape de legalitate: Încasări cu 2 milioane mai mari față de 2025, la bugetul județului
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FOTO | Modernizarea străzilor din comuna Săsciori continuă: Investiție de peste 1,3 milioane de lei pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere
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