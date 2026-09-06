Când se desfășoară programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” în anul școlar 2026-2027
Când se desfășoară programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” în anul școlar 2026-2027
Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027 pe parcursul anului școlar 2026-2027.
Fiecare program se va desfășura pe durata a câte cinci zile consecutive lucrătoare, în perioade stabilite de fiecare unitate de învățământ. Cele două programe trebuie planificate în intervale de cursuri diferite.
În cazul elevilor din învățământul liceal tehnologic și din învățământul profesional, în aceste perioade vor fi organizate și activități de instruire practică, adaptate obiectivelor programelor.
Pentru elevii din învățământul postliceal, perioadele dedicate celor două programe vor include activități de instruire practică.
Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari încep luni, 7 septembrie 2026, noul an școlar, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Anul școlar 2026-2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 18 iunie 2027.
Pentru elevii claselor a XII-a zi, a XIII-a seral și cu frecvență redusă, cursurile se vor desfășura pe parcursul a 34 de săptămâni, până la 4 iunie 2027. În cazul clasei a VIII-a, anul școlar va avea 35 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 11 iunie 2027.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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