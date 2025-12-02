Când se dau alocațiile pentru copii în luna decembrie 2025: Data la care intră banii pe card
Când se dau alocațiile pentru copii în decembrie 2025: Data la care intră banii pe card
Părinţii care aşteaptă alocaţiile lunare pentru copii pot să-şi verifice conturile încă de pe 8 decembrie 2025, conform calendarului oficial de plăţi, iar banii ar trebui să fie disponibili pe card încă din prima parte a zilei.
Milioane de copii din întreaga ţară primesc, în fiecare lună, diferite sume de bani din partea statului, sume ce reprezintă alocaţii, şi, de obicei, alocaţiile sunt virate pe carduri pe data de 8 ale fiecărei luni.
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a transmis că, pentru luna decembrie 2025, plăţile către beneficiarii care au optat pentru virament bancar vor fi realizate pe 8 decembrie, aşa cum se întâmplă în mod obişnuit. Şi pentru că data cade într-o zi lucrătoare, respectiv luni, plata se va efectua conform calendarului.
Citește și: Când se dau pensiile în decembrie 2025: Când se virează banii pe card și când îi aduce poștașul
Pentru familiile care primesc alocaţia prin mandat poștal, alocaţia va începe să fie distribuită după ce viramentul pe carduri este finalizat, astfel încât toţi beneficiarii din ţară să primească alocaţia în decurs de câteva zile.
Care este valoarea alocaţiilor pentru copii
În principiu, pentru copiii până în doi ani se plătesc câte 719 lei pe lună, iar pentru copiii de peste doi ani se plătesc câte 292 lei pe lună. Alocaţiile se plătesc copiilor care au până în 18 ani.
Există însă şi cazuri precum copiii cu dizabilităţi care primesc câte 719 lei pe lună până la vârsta de trei ani. De asemenea, există posibilitatea ca, în astfel de cazuri, ai unor copii cu handicap, achitarea unei alocaţii lunare de 719 lei să se facă şi după ce aceştia împlinesc trei ani.
Câţi copii există în România
Dacă ne gândim la copii ca fiind, practic, minorii care au până în 18 ani, atunci trebuie precizat că în România, la ora actuală, se estimează că avem aproape 3,8 milioane de copii.
În ultimii ani, cifra minorilor este într-o oarecare scădere, astfel că autorităţile caută, fără prea mult succes, diferite soluţii pentru a încuraja natalitatea.
Ce să ştii dacă nu vezi banii în cont
În mod normal, banii devin disponbili în cont în jurul orei 14:00 în ziua viramentului — dar ora exactă poate varia în funcţie de banca beneficiarului.
