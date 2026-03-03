Curier Județean

Când începe și când se poate invoca prescripția în executarea silită? Precizările Judecătoriei Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Când începe și când se poate invoca prescripția în executarea silită? Precizările Judecătoriei Alba Iulia

Judecătorii Secției civile din cadrul Judecătoriei Alba Iulia au analizat, în ședința de practică neunitară din februarie 2026, momentul în care poate interveni prescripția dreptului de a obține executarea silită.

În urma dezbaterilor, magistrații au stabilit, cu majoritate, că prescripția poate fi invocată atât în raport de momentul începerii executării silite, cât și pe parcursul acesteia, concluzie valabilă atât în reglementarea vechiului Cod de procedură civilă, cât și în actualul cadru legislativ, potrivit Judecătoria Alba Iulia.

,,În ședința de practică neunitară din februarie 2026 am analizat o problemă cu impact real în dosarele de având ca obiect contestație la executare:

poate prescripția dreptului de a obține executarea silită interveni și pe parcursul executării sau doar în raport de momentul începerii acesteia?

Au fost discutate:

  • orientările din practica Tribunalului Alba și a Judecătoriei Alba Iulia
  • reglementarea din Codul de procedură civilă de la 1865
  • soluțiile din actualul Cod de procedură civilă

În urma dezbaterilor, cu majoritate, judecătorii Secției civile și-au însușit opinia judecătorului desemnat pentru întocmirea raportului, în sensul că prescripția dreptului de a obține executarea silită poate fi invocată atât în raport de momentul începerii executării silite, cât și pe parcursul acesteia, atât în reglementarea anterioară, cât și în reglementarea actualului Cod de procedură civilă.

Problema de drept urmează a fi înaintată spre dezbatere în cadrul întâlnirii trimestriale organizate la nivelul Curții de Apel Alba Iulia.

Referatul privind problema discutată a fost întocmit de judecătorul desemnat cu atribuții privind unificarea practicii, doamna judecător Ciobanu Andreea-Theodora.

La Judecătoria Alba Iulia, credem că o jurisprudență coerentă este o expresie a responsabilității noastre instituționale”, se arată într-o postare publicată de Judecătoria Alba Iulia. 

FOTO: Facebook – Judecătoria Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Două lebede, surprinse pe Mureș, la Sântimbru: „Un semn că natura își găsește și ea liniștea în satele noastre”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

3 martie 2026

De

Două lebede, surprinse pe Mureș, la Sântimbru: „Un semn că natura își găsește și ea liniștea în satele noastre” Două lebede au fost surprinse pe Mureș, în comuna Santimbru, localitatea Totoi, astăzi, 3 martie 2026.  Videoclipul a fost făcute de Roxana, o localnică. Imaginile au fost distribuite pe o rețea de socializare de către primarul […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Reabilitarea Liceului Tehnologic Aiud, la doar 30%: Contractul cu actualul constructor ar urma să fie reziliat. ,,Urmează organizarea unei noi proceduri de atribuire”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

3 martie 2026

De

VIDEO | Reabilitarea Liceului Tehnologic Aiud, la doar 30%: Contractul cu actualul constructor ar urma să fie reziliat. ,,Urmează organizarea unei noi proceduri de atribuire” Proiectul de reabilitare și modernizare a Liceului Tehnologic din Aiud este realizat în proporție de doar aproximativ 30%, deși termenul inițial de finalizare era decembrie 2023. Investiția, estimată inițial la […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Lucrări de reparații urgente pe drumurile județene din Alba: „Imediat ce vremea va permite, vom relua lucrările pe DJ 705 Zlatna-Almașu Mare”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

3 martie 2026

De

Lucrări de reparații urgente pe drumurile județene din Alba: „Imediat ce vremea va permite, vom relua lucrările pe DJ 705 Zlatna-Almașu Mare” După o iarnă cu multă zăpadă și condiții meteorologice total nefavorabile, Consiliul Județean Alba a demarat lucrări pe drumurile din administrare care necesită reparații urgente, a anunțat, marți, 3 martie 2026, Marius Hațegan, […]

Citește mai mult