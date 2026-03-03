Când începe și când se poate invoca prescripția în executarea silită? Precizările Judecătoriei Alba Iulia

Judecătorii Secției civile din cadrul Judecătoriei Alba Iulia au analizat, în ședința de practică neunitară din februarie 2026, momentul în care poate interveni prescripția dreptului de a obține executarea silită.

În urma dezbaterilor, magistrații au stabilit, cu majoritate, că prescripția poate fi invocată atât în raport de momentul începerii executării silite, cât și pe parcursul acesteia, concluzie valabilă atât în reglementarea vechiului Cod de procedură civilă, cât și în actualul cadru legislativ, potrivit Judecătoria Alba Iulia.

,,În ședința de practică neunitară din februarie 2026 am analizat o problemă cu impact real în dosarele de având ca obiect contestație la executare:

poate prescripția dreptului de a obține executarea silită interveni și pe parcursul executării sau doar în raport de momentul începerii acesteia?

Au fost discutate:

orientările din practica Tribunalului Alba și a Judecătoriei Alba Iulia

reglementarea din Codul de procedură civilă de la 1865

soluțiile din actualul Cod de procedură civilă

În urma dezbaterilor, cu majoritate, judecătorii Secției civile și-au însușit opinia judecătorului desemnat pentru întocmirea raportului, în sensul că prescripția dreptului de a obține executarea silită poate fi invocată atât în raport de momentul începerii executării silite, cât și pe parcursul acesteia, atât în reglementarea anterioară, cât și în reglementarea actualului Cod de procedură civilă.

Problema de drept urmează a fi înaintată spre dezbatere în cadrul întâlnirii trimestriale organizate la nivelul Curții de Apel Alba Iulia.

Referatul privind problema discutată a fost întocmit de judecătorul desemnat cu atribuții privind unificarea practicii, doamna judecător Ciobanu Andreea-Theodora.

La Judecătoria Alba Iulia, credem că o jurisprudență coerentă este o expresie a responsabilității noastre instituționale”, se arată într-o postare publicată de Judecătoria Alba Iulia.

FOTO: Facebook – Judecătoria Alba Iulia

