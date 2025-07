Când începe şcoala în septembrie 2025: Care este structura anului şcolar 2025-2026

Calendarul anului școlar 2025-2026 a fost anunțat de Ministerul Educației și Cercetării, iar structura lui a fost publicată în Monitorul Oficial. Cursurile vor începe în 8 septembrie 2025, iar anul școlar va avea cinci intervale de cursuri și cinci vacanțe.

Conform calendarului, anul şcolar 2025 – 2026 începe la data de 1 septembrie 2025, se încheie la data de 31 august 2026 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2025 – 2026 încep la data de 8 septembrie 2025.

Excepţie fac elevii de la clasele:

a) a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţa redusă, pentru care anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026;

b) a VIII-a, pentru care anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026;

c) din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, pentru care anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie 2026;

d) din învăţământul postliceal, unde durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Structura anului şcolar 2025-2026

Iată cum este împărţit anul şcolar 2025 – 2026 pe module de învăţare:

Modulul 1 de învăţare: de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025;

Modulul 2 de învăţare: de luni, 3 noiembrie 2025 până vineri, 19 decembrie 2025;

Modulul 3 de învăţare: de joi, 8 ianuarie 2026 – până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;

Modulul 4 de învăţare: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

Modulul 5 de învăţare: de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026;

Vacanţe şcolare 2025-2026

Vacanţă octombrie 2025: de sâmbătă, 25 octombrie 2025 până duminică, 2 noiembrie 2025;

Vacanţa de iarnă 2025: de sâmbătă, 20 decembrie 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026;

Vacanţă februarie 2026 (mobilă): o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;

Vacanţa de Paşte 2026: de sâmbătă, 4 aprilie 2026 până marţi, 14 aprilie 2026;

Vacanţa de vară 2026: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Când începe şcoala 2025

Prima zi de şcoală în anul şcolar 2025-2026 va fi pe 8 septembrie, conform calendarului propus de Ministerul Educaţiei. Structura anului şcolar include cinci module de învăţare alternate cu intervalele de vacanţe, astfel încât să rezulte un calendar în care există un echilibru între perioadele de studiu şi cele de odihnă.

Prima vacanţă este programată la sfârşitul lunii octombrie pentru toţi elevii şi preşcolarii, iar vacanţa de iarnă va începe pe 20 decembrie 2025.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării cere şcolilor să comunice elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora, până la data de 1 octombrie 2025, structura detaliată a anului şcolar, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia.

Important! În ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Perioada pentru „Şcoala Altfel” şi „Săptămâna verde” 2025-2026

Programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

La clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică şi din învăţământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”, se organizează activităţi de instruire practică urmărind şi scopul acestor programe.

La clasele din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”, se organizează activităţi de instruire practică.

În situaţia suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare.

Condiţii pentru modificarea structurii anului şcolar 2025-2026

În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.

Pentru unităţile de învăţământ militar preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în funcţie de specificul şcolii şi de specificul specializării/armei, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale pot aproba, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.

Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar pentru situaţiile menţionate anterior se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea/unităţile de învăţământ respectivă/respective. Aprobarea modificării structurii anului şcolar se acordă în condiţiile asigurării parcurgerii integrale a programei şcolare, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele şi evaluările naţionale.

Când se încheie anul şcolar 2025-2026

Anul şcolar 2025-2026 se încheie oficial pe 19 iunie 2026, la finalul celui de-al cincilea modul de învăţare. Elevii claselor a XII-a vor încheia cursurile mai devreme, adică pe 5 iunie, pentru a se pregăti de examenul de Bacalaureat. Elevii din clasa a VIII-a vor încheia anul şcolar pe 12 iunie, înaintea Evaluării Naţionale.

Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei.

