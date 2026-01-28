Când ar putea fi finalizată Autostrada A1 București-Sibiu-Sebeș-Nădlac într-un scenariu optimist: Date dintr-un raport al Curții Europene de Conturi

Când ar putea fi finalizată Autostrada A1 București-Sibiu-Sebeș-Nădlac într-un scenariu optimist

Un raport recent al Curții Europene de Conturi revizuiește estimările anterioare, din 2020, cu privire la finalizarea Autostrăzii A1 București-Sibiu-Sebeș-Nădlac, cu o lungime totală de aproximativ 580 de kilometri.

„În cazul uneia dintre infrastructuri, autostrada A1 din România, perspectivele s-au îmbunătățit: în prezent, toate tronsoanele sunt estimate să fie date în exploatare înainte de 2030”, afirmă auditorii Curții Europene de Conturi, potrivit europalibera.org.

Raportul menționează o probabilitate medie ca până în 2030 întreaga autostradă A1, ale cărei costuri totale sunt estimate la 6,4 miliarde de euro – în scădere cu peste 10% față de estimările din 2020 – să fie gata.

Cea mai mare parte din A1 este în circulație în prezent, adică aproximativ 480 din cei 580 de kilometri, cu tronsoane inaugurate între anii 2011 și 2025.

Porțiunile lipsă sunt un ciot de aproximativ 10 kilometri în vestul țării, de la Margina (Timiș) la Holdea (Hunedoara), și trei dintre cele cinci secțiuni ale autostrăzii Sibiu-Pitești (122 km), prima autostradă care traversează Carpații.

Segmentul Margina-Holdea, finanțat prin fondul de împrumuturi din PNRR, ar urma să fie gata cel târziu în 2027. Una din cele trei secțiuni nefinalizate de pe Sibiu-Pitești, cea de la Tigveni la Curtea de Argeș, ar urma să fie inaugurată în vara acestui an.

Pe secțiunile montane propriu-zise însă, secțiunea 2 Boița (județul Sibiu) – Cornetu (Vâlcea) și secțiunea 3 Cornet – Tigveni (Argeș), lucrările sunt mai degrabă la început. Asta deși contractele au fost semnate încă din 2022, scrie europalibera.org.

Ca lucrările la cele două secțiuni, în special Boița – Cornetu, să fie gata cel târziu în 2030, trebuie îndeplinite cel puțin două condiții, spune președintele asociației Pro Infrastructură, Ionuț Ciurea: „Mai întâi trebuie rezolvată birocrația, pe ambele secțiuni cele mai multe lucrări nu sunt autorizate încă și pentru asta trebuie obținut acordul de mediu revizuit”

Totodată „e nevoie de mobilizare exemplară, mai ales pe secțiunea doi”, spune el. Chiar și așa, finalizarea până în 2030 inclusiv, pe aceasă secțiune, poate fi greu atinsă, consideră Ionuț Ciurea.

Compania Națională de Drumuri (CNAIR) estimează totuși că ambele secțiuni, 2 și 3, vor fi gata în 2029. Purtătorul de cuvânt Alin Șerbănescu admite că pentru ca acest lucru să se întâmple, acordul de mediu trebuie obținut în lunile următoare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI