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Foto | Elev fruntaș Alisa Toplicean, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, performanță remarcabilă la Campionatul Mondial de Karate WUKF: A obținut 4 medalii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 16 minute

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Elev fruntaș Alisa Toplicean, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, performanță remarcabilă la Campionatul Mondial de Karate WUKF: A obținut 4 medalii

Elev fruntaș Alisa Toplicean, din clasa a X-a, a obținut o performanță remarcabilă la Campionatul Mondial de Karate WUKF, unde a cucerit patru medalii: două de aur, una de argint și una de bronz. 

Rezultatele vin după 12 ani de pregătire și confirmă munca, disciplina și pasiunea sportivei pentru karate.

,,Alisa spune că practicarea acestui sport a învățat-o să fie disciplinată, să înțeleagă spiritul de fairplay și să se bucure de fiecare rezultat obținut. „Sportul mi-a dezvoltat disciplina și determinarea, m-a învățat cum să îmi respect colegii și adversarii, cum să am încredere în forțele proprii și să îmi doresc să devin în fiecare zi o versiune mai bună a mea. Toate acestea m-au ajutat să trec mai ușor prin experiența colegiului militar. Fiecare competiție sportivă aduce emoții firești, dar cu sprijinul și susținerea colegilor și antrenorilor am reușit să le gestionez astfel încât să obțin rezultate frumoase. Indiferent dacă rezultatul s-a materializat sau nu în obținerea unei medalii, am fost fericită că am putut să concurez alături de cei mai buni”, a mărturisit Alisa. Sportiva se pregătește sub coordonarea antrenorilor Nicolae Crăciun și Florin Grozav.

Felicitări pentru rezultate și mult succes în obținerea de noi performanțe!”, a scris pe o rețea de socializare Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

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