Foto | Accident rutier la Alba Iulia: Impact între două autoturisme lângă sediul Poliției Alba. O mașină a intrat într-un stâlp metalic în urma impactului

Accident rutier la Alba Iulia: Impact între două autoturisme lângă sediul Poliției Alba. O mașină a intrat într-un stâlp metalic în urma impactului

Un accident rutier a avut loc miercuri, 23 septembrie 2026, la Alba Iulia, în zona Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Din primele informații disponibile este vorba despre un impact între două autoturisme. Un autoturism a intrat într-un stâlp rutier în urma impactului.

Din fericire, în urma incidentului rutier persoanele implicate nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

,,Eveniment rutier soldat cu pagube materiale.”, a confirmat IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro.

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