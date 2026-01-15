Campionatul Județean de Futsal 2026, cu 20 de participante la competiția organizată de AJF Alba
Campionatul Județean de Futsal 2026, cu 20 de participante la competiția organizată de AJF Alba | Prima etapă a grupelor, în 25 ianuarie
Campionatul Județean de Futsal, competiție ajunsă la ediția a noua, va avea la start 20 de echipe în 2026 (mai multe decât în ediția precedentă, când au fost 18 formații).
Citește și: FOTO-VIDEO: VCG Vințu de Jos a câștigat Campionatul Județean de fotbal în sală 2025 în Alba! Formația lui Ioan Trăscăian a dominat competiția
Conform informațiilor furnizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba, s-au înscris până în 14 ianuarie, data limită, următoarele formații: Șoimii Ciumbrud, Recolta Crăciunel 1, Recolta Crăciunel 2, Viitorul Vama Seacă, Cuprirom Abrud, VCG Vințu de Jos, Dacic Blandiana, Mureșul Șibot, ACS Crăciunel, Fortuna Lunca Mureșului, Progresul Fărău, Limbenii Limba, Academia Șona, ACS Oiejdea, Mureșul Gâmbaș, CS Ocna Mureș, Târnavele Tiur (a renunțat ulterior), Inter Ciugud, AFC Micești, Viitorul Răhău și Sportul Câmpeni. Sunt 6 echipe din SuperLiga, alte 8 din Liga 4 (Recolta Crăciunel, cu două echipe) și 6 din Liga 5. AJF Alba va stabili luni, 19 ianuarie, programul meciurilor din grupă și locațiile unde se vod disputa întâlnirile. În funcție de disponibilitatea sălilor și de numărul de echipe înscrise, jocurile se vor disputa sâmbata după masa, duminică dimineața, sau duminică după masa. Astfel, duminică, 25 ianuarie, este prevăzută prima fază a grupelor, în 1 februarie – a doua fază a grupelor, respectiv în 8 februarie, faza finală (semifinalele și finalele).
Anul trecut, la Sebeș, în Sala „Florin Fleșeriu”, s-a impus, în premieră VCG Vințu de Jos (5-4 în finală, cu Cuprirom Abrud). Precedentele învingătoare au fost Mureșul Vințu de Jos (2016), Inter Ciugud (2017), Fortuna Lunca Mureșului (2018), CIL Blaj (2019), Hidromecanica Șugag (2020), Spicul Daia Română (2023), Performanța Ighiu (2024), practic în fiecare ediție fiind o altă campioană.
